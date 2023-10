Novara FC, Buzzegoli “Troveremo il vestito giusto per questa partita”

Dopo la positività che la vittoria di Coppa Italia ha portato alla squadra azzurra (2-3 contro il Fiorenzuola) la squadra di Mister Buzzegoli è carica per sfidare la Pro Sesto sabato 7 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, gara che sarà diretta dal giudice di gara Emanuele Ceriello di Chiari.

Le parole del mister In conferenza pre partita l’allenatore del Novara è chiaro e obiettivo: ”Siamo in ritardo a livello di punti, tutte le partite sono importanti e dobbiamo varcare questa vittoria che ci manca fortemente, ne abbiamo bisogno, abbiamo voglia di raggiungerla e di gridare di gioia tutti insieme".

La storica avversaria “Il campo della Pro-Sesto è complicato, storicamente complicato, non è facile fare punti in casa loro, dobbiamo farci trovare pronti sia livello caratteriale che tattico ma se non ci sei a livello di atteggiamento e voglia è difficile, alla base ci deve essere la voglia di lottare".

Pensieri Fiero dei suoi ragazzi: “Abbiamo perso punti per leggerezze nonostante le buone prestazioni, mi aspetto che la lezione l’abbiamo imparata. Ho un gruppo che deve essere consapevole di quello che ci vuole per giocare il campionato ,indipendentemente dalle scelte devono avere tutti lo spirito combattivo, chi ne ha meno deve mettere il massimo. Abbiamo bisogno di sforzi in questo senso".

Scelte tecniche Ripete in concetto di sempre Buzzegoli: “Il modulo dipende dalla squadra che andiamo a incontrare, il 4-3 è difficile che venga toccato, poi davanti andiamo a lavorare a seconda del campo e della squadra. Domani tireremo le fila e troveremo in vestito giusto per questa partita". Assente Catania per una lesione importante all’adduttore, la ripresa durerà circa 3 o 4 settimane e Khailoti per una piccola lesione, tra qualche giorno sarà in forze ma il mister non se la sente di rischiarlo.

Scelte societarie Sulla permanenza del presidente Ferranti come unico proprietario del club si esprime così: ”Siamo contenti che il presidente rimane perché ci ha messo a disposizione tutto, non ci ha fatto mancare niente a partire dagli stipendi, dalla disponibilità, dal campo, dalle trasferte. Spero di regalargli delle gioie, se le merita e vorrei ridargli entusiasmo per quello che sta investendo e ha investito in questo progetto, dobbiamo cercare di renderlo felice".

Squadrone “Mi interessa avere una squadra, poi che sia anche gruppo fuori ben venga.I ragazzi in campo ci stanno tenendo, ci stanno mettendo tutto quello che hanno, lavorano con serietà tutti i giorni. La squadra non ha mai dato segnali di cedimento per quanto riguarda il volere. Non è una squadra che sta aspettando che gli eventi cadono dall’alto, sta provando a giocare e sta cercando l’evento, non sta aspettando che arrivi”.

Voglia, motivazione, ricerca dell’azione. Manca proprio la vittoria.