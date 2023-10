Pro Sesto-Novara 0-0, solo un altro pareggio per gli azzurri

Quarto pareggio stagionale per il Novara che impatta zero a zero sul campo della Pro Sesto, un risultato non del tutto negativo ma contro una formazione che probabilmente lotterà per la salvezza come gli azzurri era auspicabile provare a vincere. Novara che nel finale, complice la stanchezza, ha rischiato anche di perdere e tornare a casa a mani vuote.

La cronaca Prima frazione senza troppe emozioni, per il Novara due occasioni con D'Orazio e Bagatti e ben tre ammoniti. Al 5' della ripresa rete annullata a D'Orazio per fuorigioco, il Novara prova a fare la partita ma la Pro Sesto è sempre attenta a chiudere tutti i varchi; match spezzettato con tante interruzioni soprattutto per l'infortunio a Del Frate, nel finale calano gli azzurri che rischiano con Marianucci che su assist di Barreca colpisce la traversa.

PRO SESTO-NOVARA 0-0

Pro Sesto: Del Frate (30'st Botti), Maurizi, Gattoni, Marianucci, Sala, Arras (9'st Petrelli), Palazzi (9'st Bussaglia), Barranca, Mapelli, Toninelli, Giorgeschi. All. Parravicini

Novara: Desjardins, Caradonna, Boccia, Bertoncini, Migliardi, Calcagni (33'st Gerbino), Di Munno (43'st Ranieri), Bagatti (13'st Speranza), Donadio, Scappini (43'st Corti), D'Orazio (13'st Rossetti). All. Buzzegoli

Arbitro: Ceriello di Chiari.