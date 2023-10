Campobasso: via Mosconi e De Filippis. In panchina arriva Pergolizzi

Andrea Mosconi non è più l’allenatore del Campobasso. In mattinata la società rossoblù lo ha sollevato dall’incarico insieme al direttore sportivo Pino De Filippis. Gli ultimi risultati, un punto nelle ultime tre giornate, hanno convinto la dirigenza che era giunto il momento di cambiare.

Mosconi sarà sostituito da Rosario Pergolizzi, cinquantacinquenne palermitano, con un passato sulle panchine di Marsala, Palermo e settori giovanili di Empoli e Ascoli.

Pergolizzi giungerà in città domani per conoscere i suoi nuovi calciatori e dirigere il primo allenamento in vista della sfida interna di domenica contro la Vigor Senigallia.

Per il ruolo di direttore sportivo, la scelta dovrebbe ricadere su Sergio Filipponi, già ds di Perugia, Cannara e Tiferno.