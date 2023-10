Verso Benevento-Picerno: il match delle migliori quote

Il Benevento, che vuole continuare la caccia alla vetta della classifica del girone C di Serie C dalla quale dista un solo punto, ospita l’AZ Picerno, domenica pomeriggio al “Vigorito”, fischio di inizio alle ore 14. Il match è valido per l’ottava giornata di campionato.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di mister Andreoletti: il segno “1” su IamBET è dato a 1,78 mentre su Eurobet a 1,72 e su Bet365 a 1,75. La “X” paga 3,50 volte la posta su IamBET, 3,35 su Eurobet e 3,25 su Bet365. La vittoria degli ospiti, segno “2”, frutterebbe 4,35 volte la giocata su IamBET, 4,2 volte su Bet365 e 4,25 su AdmiralBet.

Non sono previsti molti gol, ragion per cui l’Under è dato a 1,59 su IamBET e 1,49 su Daznbet.

Essendo i padroni di casa favoriti, il risultato esatto di 1-0 è quotato 5,60 su IamBET, 5,5 su Daznbet e GazzaBet.