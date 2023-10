Benevento. Andreoletti: "Col Sorrento mi aspetto ulteriore crescita"

Il tecnico del Benevento, Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del "Vigorito", in vista della partita che vedrà opposti i sanniti al Sorrento; la gara verrà disputata sul neutro del "Viviani" di Potenza. Queste le sue parole:

"Non recupero nessuno degli assenti: quelli più vicini al ritorno in campo sono Benedetti e Pinato che, comunque, col Sorrento non ci saranno-

Ho 32 calciatori e non posso lamentarmi delle assenze ma che Pinato sia un calciatore importante in questa categoria posso dirlo. Qualitativamente non siamo eccelsi ma i ragazzi, a differenza di quanto venivano accusati nel passato, ci mettono il cuore.

Cerco di schierare chi ha più qualità ma, a prescindere da modulo e interpreti, qualcosa si perde sempre. Col Picerno ho cominciato a vedere in campo quanto facciamo in allenamento durante la settimana. Sbagliando ed imparando dagli errori, cresceremo.

Agazzi è in crescita e diventerà determinante in tutte e due le fasi. Giocare a tre in mediana è una delle possibili soluzioni. Più che il modulo, però, contano le posizioni che si hanno in campo.

Kubica è un calciatore molto duttile e le sue qualità sono state sfruttate al meglio dai compagni. Per me può giocare sia play che in un centrocampo a due ma, volendo, anche sulla trequarti.

Il Sorrento gioca con un 4-3-3 offensivo e propositivo: dovremo essere bravi a limitare il loro possesso palla. Rispettiamo ogni avversario perché con il curriculum non si vincono le partite.

In campo non dobbiamo mai perdere la nostra identità. Dobbiamo dominare la partita quanto più possibile. Non è una vergogna giocare dietro la linea della palla. Non mi soddisfa come ci esprimiamo oggi. Sono il primo a criticare ma devo anche guardare al fatto che siamo secondi a -3 dalla prima e siamo la retrocessa dalla B che ha fatto più punti. Delle cosiddette favorite non c'è nessuno davanti a noi e siamo in striscia positiva da sette partite.

Con Tello ho parlato e ne abbiamo parlato anche col gruppo: certi atteggiamenti non ci appartengono. Il rispetto è sempre la prima cosa. Potenzialmente può esprimersi in maniera nettamente superiore a quanto sta facendo.

Mi piacerebbe dare minutaggio a Terranova ma io devo vincere le partite e la sua condizione non è ancora ottimale. Abbinare il suo ritorno in campo con la situazione nella quale si trova la squadra non è facile.

Non posso pensare solo alla partita di domani visti gli impegni ravvicinati. Chi scenderà in campo sarà chi mi ha fatto vedere le cose migliori in allenamento, il tempo per recuperare tra una partita e l'altra c'è.

La certezza dalla quale partire è la difesa a tre perché ci da garanzie sia difensivamente che in costruzione. Tuttavia la squadra era stata costruita per un altro modulo ed è normale che qualcuno giochi fuori ruolo.

Contro il Sorrento mi aspetto un'ulteriore crescita dal punto di vista del gioco ma anche la quasi perfezioni sotto l'aspetto dell'intensità e della compattezza.

L'assenza di Marotta si farà sentire perché è uno dei leader dello spogliatoio. C'è Sorrentino, ragazzo in cui crediamo e che mi spiace non abbia avuto più possibilità di esprimersi fino ad oggi. A partita in corso può darci una mano ma la vedo difficile per una maglia da titolare".