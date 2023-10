Benevento. Andreoletti: "Prestazione soddisfacente, bravo Bolsius"

Il tecnico del Benevento, mister Matteo Andreoletti, ha così commentato la prestazione della sua squadra nel match vinto per 1-0 contro il Sorrento:

"Il risultato è positivo perché in questo campionato non ci sono partite scontate. Insieme con i tre punti ci prendiamo anche una buona prestazione che ci ha visti spesso arrivare sul fondo e concludere con frequenza. E' mancata la precisione ma i ragazzi vanno lodati.

Se in panchina hai gli elementi che ho io, il lavoro è più facile. La differenza non la fanno le mie scelte ma lo spirito che i ragazzi mettono in campo, anche chi subentra. Bolius sarebbe potuto partire titolare ma lo spirito mostrato è quello giusto. Il gol premia i suoi sforzi in allenamento.

Nel primo tempo abbiamo messo qualità e abbiamo sbagliato tanto in fase di finalizzazione. Nel secondo, invece, meno puliti anche perché il Sorrento ci aveva preso le misure. La prestazione complessiva mi soddisfa.

Tello? Non ha giocato per una scelta di campo non per altri motivi. Io guardo al lavoro settimanale, spero che questa panchina possa essere uno stimolo per il futuro.

Nonostante la squadra sia stata costruita per il 4-3-3 e che qualcuno giochi fuori ruolo, abbiamo trovato una identità. Mi spiace per Terranova e Capellini che sono penalizzati da queste scelte.

La vittoria è sempre importante perché poi affronti la settimana diversamente. Affronteremo il Foggia nella prossima, una partita difficile sotto diversi aspetti, sia ambientali che sportivi. Lo spirito è quello giusto e daremo il massimo come sempre".