Mantova-Novara 2-1, neanche Gattuso inverte la rotta

In questo caso non bisogna fermarsi al titolo che certifica un’altra sconfitta del Novara, gli azzurri a Mantova disputano una partita gagliarda, non approfittano degli errori dei padroni di casa e trovano il vantaggio solo al 18’ della ripresa con una deviazione su calcio d’angolo, subiscono due reti nate da due errori dell’arbitro e la complicità di Desjardins e tornano con zero punti dal “Martelli”. Un vero peccato, la mano di Gattuso si vede e resta il rammarico per non aver trovato prima il vantaggio, anche il gol del pareggio dei locali è incredibile, Ceresia con un rinvio centra la testa di Boccia che la mette all’angolino (palla lenta, Desjardins poteva fare meglio).

Un buon Novara che sbaglia troppo in fase realizzativa Il Novara approccia bene la partita ma due disattenzioni difensive rischiano di costare grosso alla formazione di Gattuso, per fortuna il Mantova non ne approfitta. Novara pericoloso al 25’ con una punizione di Calcagni, al 29’ gli azzurri hanno una palla gol clamorosa con Gerardini che alza troppo il mancino da ottima posizione. Al 41’ gravissimo errore della difesa di casa, Gerardini ruba palla e serve Rossetti che fa la sponda per Calcagni che non inquadra la porta, grande chance per il Novara; la prima frazione termina zero a zero con gli ospiti decisamente più pericolosi.

L’annata nera del Novara continua Sembra un Mantova più aggressivo quello che esce dagli spogliatoi dopo la pausa, al 10’ è però il Novara a farsi vedere con un sinistro di Migliardi bloccato da Festa. Azzurri in vantaggio al 18’, angolo di Donadio e deviazione vincente di Bertoncini, prima rete in maglia novarese per lui; al 30’ destro di Burrai, para Desjardins; clamoroso il pareggio del Mantova, Ceresia calcia per rinviare e trova la deviazione di Boccia che beffa Desjardins, uno a uno. I padroni di casa ci credono ma non troverebbero mai il due a uno se non ci fossero una serie di circostanze favorevoli, una punizione inventata dal signor Iacobellis e un clamoroso errore di Desjardins, la punizione di Giacomelli è battuta bene ma è sul palo del portiere, a questi livelli è incomprensibile prendere un gol del genere.

MANTOVA-NOVARA 2-1

Marcatore: 18’st Bertoncini (N), 35’st Ceresia (M), 46’st Giacomelli (M).

Mantova: Festa, Redolfi, Burrai, Fiori, Galuppini (24’st Wieser), Radaelli (36’st Giacomelli), Suagher, Trimboli, Panizzi (9’st Celesia), Muroni (24’st Bragantini), Monachello (9’st Mensah). All. Possanzini

Novara: Desjardins, Urso, Bertoncini, Gerardini (30’st Scappini), Di Munno, Donadio (24’st Scappini), Calcagni, Boccia, Rossetti (24’st Corti), Migliardi, Caradonna. All. Gattuso

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Note: Corner 6-3. Ammoniti Muroni e Mensah per il Mantova, Di Munno, Corti e Gerardini per il Novara.