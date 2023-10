Sassuolo-Lazio 0-2, Felipe Anderson e Luis Alberto sbancano il Mapei

Nella nona giornata di Serie A il Sassuolo subisce una brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. La formazione di mister Sarri, oggi squalificato, si impone per 2-0 grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto entrambe nella prima frazione di gioco.

Biancocelesti vicini al gol al 18' dopo un pallone recuperato da Luis Alberto su Ruan, Consigli salva prima su Felipe Anderson e poi su Romagnoli. E' però solo il preludio al gol: dieci minuti più tardi altro errore di Ruan in impostazione, questa volta Felipe Anderson non perdona trovando il vantaggio. Prima dell'intervallo ancora il brasiliano sugli scudi, trovando un gran cross che, complice un errore di Boloca, permette a Luis Alberto di raddoppiare.

Nella ripresa il Sassuolo cambia atteggiamento, ma senza mai creare dei veri pericoli dalle parti di Provedel. L'unico sussulto per i biancocelesti arriva al minuto 62', quando rischiano di rimanere in 10 per un'uscita al limite di Provedel che ha portato all'espulsione del portiere, poi cancellata grazie al VAR. Giornata decisamente NO per i neroverdi, alla prossima c'è il derby contro il Bologna.