Contro tutto e tutti, again!!!

E’ facile parlare dopo, è come fare una scommessa sapendo già il risultato di una partita, difficile sbagliare… non ero convinto del Novara di Buzzegoli ma facevo fatica ad esprimere le mie opinioni forse per una riconoscenza verso “Buba” come giocatore ma soprattutto come uomo, una persona davvero come se ne trovano poche e il fatto che da bandiera del Varese sia diventato un idolo qui a Novara la dice lunga. Vedevo una squadra fragile che rischiava di subire gol ad ogni azione, prendete ad esempio la partita contro il Milan, il 2 a 4 non è un cattivo risultato ma quel giorno potevamo subire almeno dieci reti e non esagero. Come capita spesso in questi casi è mancato un pizzico di fortuna, i tre punti con la Giana avrebbero dato fiducia e potevamo dare forza al percorso di Buzzegoli come tecnico, purtroppo non è andata così e l’ultima partita in casa contro l’Arzignano è stata per lunghi tratti desolante, soprattutto a livello di atteggiamento.

Il match di sabato mi ha ricordato un Novara-Livorno in B, potrei sbagliarmi ma era la prima o la seconda partita di Aglietti sulla nostra panchina, vado a memoria; gli azzurri fecero un buon match, meritavano la vittoria ma vennero sconfitti all’ultimo minuto rimanendo nella zona caldissima della graduatoria; uscendo dallo stadio dissi che se partite come quelle non solo non portavano i tre punti ma addirittura la sconfitta la retrocessione sarebbe stata inevitabile. Per fortuna mi sbagliavo, da lì a poco iniziò una cavalcata che portò uno dei migliori Novara di sempre a giocarsi i play-off contro l’Empoli per la serie A; a Mantova dovevamo vincere, senza se e senza ma, parecchie volte contro di loro abbiamo raccolto più di quanto meritato e sabato la legge del contrappasso ci ha castigati. Le occasioni sprecate sono state troppe, gli errori devono essere puniti; non abbiamo la contro prova di come sarebbe andata la partita se avessimo fatto gol nel primo tempo, sicuramente l’uno a zero è arrivato al momento giusto e come abbiamo preso i due gol lascia più di qualche perplessità, errori arbitrali, errori nostri, sfortuna, un mix di cose letale; noi dobbiamo pensare a limitare le disattenzioni, non si possono fallire reti come quelle di Mantova e non si può prendere gol su una punizione sul palo del portiere, anche i giocatori, che hanno dei limiti, devono a livello caratteriale tirare fuori qualcosa in più.

Stasera si deve vincere. Contro tutto e tutti, again.

Forza Novara Sempre!!!