Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Nessun calciatore squalificato dopo la sesta giornata di campionato. L'unico che non sarà in campo domenica prossima è l'allenatore del Real Monterotondo Rinaldo Stillo, squalificato per aver rivolto espressioni offensive verso un calciatore avversario al termine della gara contro la Vigor Senigallia. Questi tutti i provvedimenti:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STILLO RINALDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GEMINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)

DI BARTOLO MARZIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CAMILLONI MANUEL(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

NONNI LEONARDO(CAMPOBASSO F.C.)

PASQUI RICCARDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

IURGENS FEDERICO(TIVOLI CALCIO 1919)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

URBINATI GIANLUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

PINELLI MATTIA(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CAIAZZA ALDO(CALCIO TERMOLI 1920)

D'ANCORA SALVATORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)

DEL PINTO LORENZO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

COMPAGNONE DIEGO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

GIANNI TONY(REAL MONTEROTONDO SCALO)

SPARACELLO CLAUDIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CURTOSI FLAVIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MASTRANTONI DAVIDE(SORA CALCIO 1907)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

FERRARA ANTONIO(UNITED RICCIONE SRL)

SALATINO COSIMO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

VERNA CRISTIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RODRIGUEZ BENITEZ ADEXE(CALCIO TERMOLI 1920)

FORGIONE COSIMO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MORI NICOLO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

PANDOLFI LEONARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

BELLONI NICOLAS ALEXIS(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SCIPIONI EMANUELE(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

DIGILIO GERARDO(SORA CALCIO 1907)

CRUZ DA SILVEIRA WILSON(TIVOLI CALCIO 1919)

RUCI ALESSIO(TIVOLI CALCIO 1919)

BA RACINE(TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.)

IACULLO FEDERICO(VASTOGIRARDI)

ZUCCHERATO MARCO(VASTOGIRARDI)