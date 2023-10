Serie C, gir. C. Arbitri della 10a: Galipò a Foggia, Scatena a Caserta

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 10a giornata del girone C di Serie C:

AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA

Mattia Ubaldi - Roma 1

Franco Iacovacci - Latina/Alessandro Antonio Boggiani - Monza

Daniele Aronne - Roma 1

CASERTANA – JUVE STABIA

Gabriele Scatena - Avezzano

Giorgio Ravera - Lodi/Andrea Zezza - Ostia Lido

Gioele Iacobellis - Pisa

GIUGLIANO – CROTONE

Antonino Costanza - Agrigento

Francesco Romano - Isernia/Gilberto Laghezza - Mestre

Sebastian Petrov - Roma 1

LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA

Samuele Andreano - Prato

Marco Toce - Firenze/Pierpaolo Carella - L’Aquila

Paolo Grieco - Ascoli Piceno

MONOPOLI – PICERNO

Francesco D’Eusanio - Faenza

Manuel Marchese - Pavia/Lorenzo Chillemi - Barcellona Pozzo di Gotto

Domenico Mascolo - Castellammare di Stabia

MONTEROSI TUSCIA – CATANIA

Erminio Cerbasi - Arezzo

Daljit Singh - Macerata/Giovanni Boato - Padova

Antonio Liotta - Castellammare di Stabia

TARANTO – TURRIS

Andrea Calzavara - Varese

Simone Biffi - Treviglio/Michele Piatti - Como

Alessandro Gervasi - Cosenza

ACR MESSINA – BRINDISI

Aleksandar Djurdjevic - Trieste

Simone Raineri Asciamprener - Milano/Davide Rignanese - Rimini

Giuseppe Costa - Catanzaro

FOGGIA – BENEVENTO

Simone Galipò - Firenze

Simone Piazzini - Prato/Glauco Zanellati - Seregno

Giorgio Vergaro - Bari

POTENZA – SORRENTO

Claudio Giuseppe Allegretta - Molfetta

Nicola Morea - Molfetta/Luca Capriuolo - Bari

Alessandrio Recchia - Brindisi