Serie C, C. Arbitri dell'11a: De Angeli a Benevento, Arena a Brindisi

Queste le designazioni arbitrali per le partite valide per la 11a giornata del girone C di Serie C comunicate dall'AIA:

AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA

Daniele Virgilio - Trapani

Davide Conti – Seregno/Alberto Rinaldi - Pisa

Andrea Traini - San Benedetto del Tronto

BENEVENTO – POTENZA

Luca De Angeli - Milano

Michele Colavito – Bari/Andrea Maria Masciale - Molfetta

Alessandro Papagno - Roma 2

BRINDISI – MONOPOLI

Alberto Ruben Arena - Torre del Greco

Giacomo Monaco – Termoli/Marco Croce - Nocera Inferiore

Loris Graziano - Rossano

CATANIA – AVELLINO

Emanuele Frascaro - Firenze

Marco Porcheddu – Oristano/Luca Landoni - Milano

Davide Cerea - Bergamo

CROTONE - ACR MESSINA

Mattia Caldera - Como

Nicolo' Moroni – Treviglio/Cristiano Pelosi - Ercolano

Antonio Liotta - Castellammare di Stabia

JUVE STABIA – LATINA

Filippo Giaccaglia - Jesi

Giuseppe Lipari – Brescia/Mario Pinna - Oristano

Gabriele Zangara - Catanzaro

PICERNO – FOGGIA

Gianluca Renzi - Pesaro

Vittorio Consonni – Treviglio/Ilario Montanelli - Lecco

Martina Molinaro - Lamezia Terme

SORRENTO - MONTEROSI TUSCIA

Francesco Zago - Conegliano

Mattia Morotti – Bergamo/Francesco Festa - Barletta

Gabriele Iurino - Venosa

TURRIS – GIUGLIANO

Domenico Mirabella - Napoli

Franck Loic Nana Tchato – Aprilia/Matteo Taverna - Bergamo

Ermes Fabrizio Cavaliere - Paola

VIRTUS FRANCAVILLA - TARANTO

Stefano Nicolini - Brescia

Stefano Franco – Padova/Elia Tini Brunozzi - Foligno

Giuseppe Rispoli - Locri