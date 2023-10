Serie D - Girone F, ottava giornata: le designazioni arbitrali

Queste le designazioni arbitrali dell'ottava giornata di campionato. Ottava giornata che, causa il turno infrasettimanale e il conseguente anticipo chiesto da molte società, si disputerà in due giorni. Quattro le gare in programma sabato alle ore 15:00. Domenica il resto del programma. Ricordiamo che domenica il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30. Programma e arbitri:

Sabato 28 ottobre – ore 15:00

CALCIO TERMOLI 1920-AVEZZANO CALCIO

Marco Giordano di Matera

Francesco Longobardi di Castellammare di Stabia

Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia

REAL MONTEROTONDO-SAMBENEDETTESE

Michele Maccorin di Pordenone

Paolo Fumagallo di Novara

Lorenzo De Giulio di Nichelino

S. NICOLO’ NOTARESCO-FORSEMPRONESE 1949

Davide Matina di Palermo

Valeria Spizuoco di Cagliari

Andrea Scionti di Roma 1

UNITED RICCIONE-VASTOGIRARDI

Sebastian Petrov di Roma 1

Marco Crostella di Foligno

Giovanni Fiordi di Gubbio

Domenica 29 ottobre – ore 14:30

ATLETICO ASCOLI-VIGOR SENIGALLIA

Riccardo Boiani di Pesaro

Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata

Mario Cammarota di Nola

CHIETI F.C. 1922-ALMA JUVENTUS FANO

Francesco Martini di Valdarno

Andrea Gentilezza di Civitavecchia

Lorenzo D'Alessandris di Frosinone

F.C. MATESE-SORA CALCIO 1907

Alessandro Gervasi di Cosenza

Domenico Zappino di Vibo Valentia

Raffaele Trapasso di Vibo Valentia

L’AQUILA 1927-ROMA CITY F.C.

Alessandro Gresia di Piacenza

Matteo Bertelli di Firenze

Emanuele Petrakis di Siena

S. NICOLO’ NOTARESCO-FORSEMPRONESE 1949

Davide Matina di Palermo

Valeria Spizuoco di Cagliari

Andrea Scionti di Roma 1

CAMPOBASSO F.C.-TIVOLI CALCIO 1919

Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Mario Scala di Castellammare di Stabia

Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore