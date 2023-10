Chi resta con me sulla barca?

La sconfitta contro l’Atalanta con conseguente ultimo posto ha sancito uno dei momenti più difficili da quando seguo la formazione azzurra, posso paragonare questo periodo al fallimento del Novara 1908 e all’inizio del campionato di serie D di quell’anno con i pareggi contro l’Asti e con il Borgosesia, lo svantaggio contro il Varese nel terzo match mi aveva fatto pensare che forse ci sarebbero voluti anni per tornare nel calcio professionistico, da quel due a uno contro i biancorossi è partita invece la magnifica cavalcata verso la C. Sembra passata una vita, oramai Ferranti sembra giorno dopo giorno sempre meno coinvolto, i dubbi dopo la combo Mantova-Atalanta sono stati tantissimi, il primo dei quali è che il Novara dando il massimo ha portato a casa zero punti. Zero punti. L’Atalanta è stata quella che mi aspettavo, tecnicamente ottima con due-tre elementi che vedremo con la stessa maglia in serie A magari già l’anno prossimo, caratterialmente poca roba e su questo che siamo mancati, non possiamo avere un ammonito al novantesimo per reciproche scorrettezze, non è ammissibile; questo succede sistematicamente quasi in ogni partita, non dobbiamo entrare in campo per picchiare ma così si esagera, a venti minuti dalla fine l’Atalanta ha fatto un paio di ripartenze (non concretizzate) che ci hanno spezzato in due, in quei casi si può spendere un fallo con annesso cartellino, lo fanno tutti.

Martedì era una partita da vincere, anche il pareggio non sarebbe stato un gran risultato; ora ci aspetta nel giro di poco più di dieci giorni un mini ciclo di 4 partite (compresa la coppa), per provare a salvarci almeno quattro punti dobbiamo farli, non possiamo permetterci di girare a fine andata a dieci-undici punti; il calendario ci propone la difficile trasferta sul campo del Renate ma poi non è così male, ovviamente serve un cambio di rotta e il continuo sostegno da parte dei veri tifosi, che sono sicuro non mancherà. Oggi abbiamo bisogno di un brodino, anche solo muovere la classifica può darci morale, poi Albinoleffe, Pro Vercelli e Pergolettese saranno match chiave sotto tutti i punti di vista.

Per finire torno al titolo, sulla barca Novara ci sono sempre meno persone e qualche gufo di troppo che sembra godere delle nostre disavventure; lasciando stare quest’ultimi è un’altra occasione per vedere chi resta sulla barca quando sembra affondare, chi continua a crederci nonostante la tempesta.

Io resto qui, quando mi volterò per vedere chi è con me scorgerò poche persone. Ma tutti cuori azzurri.

Forza Novara Sempre!!!