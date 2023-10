Sassuolo-Bologna 1-1, prima gioia in A per Boloca

Finisce con un pari il Derby della Via Emilia tra Sassuolo e Bologna, un punto a testa che muove la classifica delle due squadre ma non soddisfa nessuno. Il Bologna ottiene il nono risultato utile consecutivo, e il Sassuolo non si allontana della zona calda. I rossoblu sbloccano la partita con una grande giocata di Zirkzee al 3', ma non sono riusciti ad amministrare il vantaggio. Il Sassuolo infatti non si disunisce e Berardi impegna Skorupski in un paio di occasioni. Il gol del pari arriva però da chi non ti aspetti, è infatti Boloca a siglare sua prima rete in Serie A nel finale di primo tempo.

Nella ripresa decisamente meglio i neroverdi che cercano con più insistenza la vittoria, ma complice la poca concretezza sotto porta di Pinamonti e Berardi, e un Skorupski in grande spolvero, il risultato rimane fisso sul 1-1. Si segnala anche una rete annullata a Zirksee per fuorigioco precedente di Orsolini.