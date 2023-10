Renate-Novara 2-2, gli azzurri sono ancora vivi!!!

A Meda c’erano tutti i presupposti per l’ennesima sconfitta azzurra ed invece il Novara con un grande secondo tempo riesce a recuperare due reti di svantaggio e a portare a casa un ottimo punto. Match a due facce, Novara senza la necessaria grinta nel primo tempo, il Renate piazza due reti nel giro di tre minuti ma ha la colpa di non chiudere la partita ad inizio ripresa, l’entrata di D’Orazio, da cui i piemontesi non possono prescindere, dà vivacità agli azzurri che con un gol e un assist del nuovo entrato centrano il pari.

Ancora due gol ravvicinati, il Novara al tappeto a fine primo tempo Novara timido nelle prime fasi della partita, non ci sono emozioni nella prima metà di tempo, bisogna aspettare la mezzora per vedere un’occasione da rete, gli azzurri sbagliano in disimpegno e Amadio impegna Boscolo Palo, al 36’ cross di Amadio e colpo di testa alto di Gasperi, al 39’ il Renate passa meritatamente in vantaggio con un bel destro di Sartore su cui Boscolo Palo non ci arriva, gli azzurri accusano il colpo, Boscolo Palo sbaglia l’uscita e Sorrentino lo aggira e firma il raddoppio al 41’, il Novara potrebbe accorciare le distanze all’ultimo minuto di recupero ma Fallani dice di no al colpo di testa di Rossetti.

Miracolo Novara, arriva un pareggio insperato Gattuso inserisce D’Orazio e Bonaccorsi e le cose vanno meglio per il Novara anche se l’inizio ripresa è da incubo, Sartore e soprattutto Sorrentino hanno la chance per chiudere la partita ma il punteggio rimane due a zero, al 25’ azione personale di D’Orazio, la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Fallani, al 27’ lo stesso D’Orazio si accentra e lascia partire un sinistro imparabile per l’estremo avversario, a tempo scaduto punizione di D’Orazio e colpo di testa vincente di Scappini che regala un punto tanto insperato quanto prezioso al Novara.

RENATE-NOVARA 2-2

Marcatore: 39’Sartore (R), 41’Sorrentino (R), 27’st D’Orazio (N), 49’st Scappini (N).

Renate: Fallani, Possenti, Gasperi (35’st Currarino), Esposito, Procaccio, Amadio, Auriletto, Sartore (21’st Tremolada), Bracaglia (20’st Bosisio), Garetto, Sorrentino (35’st Maletic). All. Pavanel

Novara: Boscolo Palo, Urso (1’st Bonaccorsi), Bertoncini, Di Munno, Donadio, Corti (18’st Bagatti), Calcagni, Boccia, Rossetti (30’st Scappini), Migliardi, Caradonna (1’st D’Orazio). All. Gattuso

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Note: Corner 3-4. Ammoniti Possenti per il Renate, Bertoncini, Rossetti, Bagatti e D’Orazio per il Novara.