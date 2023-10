Benevento-Potenza 1-0: Masciangelo (con deviazione) firma i tre punti

Nell'11a giornata del girone C di Serie C, il Benevento si assicura vittoria interne e conseguenti tre punti con il risultato di 1-0 sul Potenza: di Masciangelo, con deviazione di Armini, la rete che ha deciso il match.

Mister Andreoletti ripropone Capellini in campo al centro del terzetto di difesa con Berra e Pastina ai suoi lati; in mediana conferma per Talia e Agazzi al centro, Improta e Masciangelo presidiano le fasce; la punta è Ferrante con Karic e Bolsius a supporto. Il Potenza di mister Lerda risponde con Caturano e l'ex Asencio in attacco e Di Grazia a supporto; al centro della difesa a tre c'è Armini mentre l'altro ex Gyamfi presidia la fascia destra del centrocampo.

Il Benevento scende in campo col piglio giusto e comincia a "martellare" la difesa degli ospiti che non riescono ad imbastire nessun tipo di reazione. Il predominio territoriale dei giallorossi si concretizza al 33' quando Masciangelo, con una serie di finte, entra in area e calcia verso la porta trovando la deviazione di Armini che non lascia scampo al suo portiere Gasparini. L'unico segno di vita potentino nella metà campo sannita arriva al 35' con una conclusione dal limite di Candellori neutralizzata da Paleari, intervento reso più difficile da una deviazione. La prima frazione si chiude, quindi, con il Benevento in vantaggio sul Potenza per 1-0.

Nella ripresa il copione della partita non cambia con il Benevento alla ricerca del gol della sicurezza ed il Potenza che si difende ma non riesce a proporre valide trame offensive. I padroni di casa hanno l'occasione più ghiotta per il raddoppio all'84' con Agazzi che, però, a tu per tu con Gasparini, mette sul fondo. Nei 5' di recupero il Potenza prova a spingere ma il risultato non cambia ed al triplice fischio il Benevento può festeggiare la vittoria che lo riporta al secondo posto in classifica insieme all'Avellino, a due lunghezze dalla capolista Juve Stabia.

IL TABELLINO