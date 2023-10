Potenza. Lerda: "Benevento superiore ma noi abbiamo retto l'urto"

Mister Franco Lerda, allenatore del Potenza sconfitto dal Benevento al "Vigorito" per 1-0, ha così commentato la partita dalla sala stampa dell'impianto sannita:

"Il Benevento ha avuto il dominio del possesso palla ma alla fine il gol è arriva su un autorete. La partita l'avevamo preparata per essere ambiziosi ma non presuntuosi. Le possibilità per noi sono state poche ma il primo tempo si poteva chiudere sullo 0-0. Nel secondo abbiamo attutato una diversa strategia ed il gioco è migliorato. Alla fine il pari ci stava ma dobbiamo subito resettare questa partita. Il Benevento è una squadra a noi superiore e non ne siamo usciti con le ossa rotte.

Volpe l'ho messo per le sue caratteristiche offensive. Volevamo aspettare gli avversari creando densità in mezzo e mantenendo la partita aperta. Aperta lo è stata fino alla fine ma è andata così.

Mercato? Dopo l'addio di Porcino credo che faremo qualcosa ma, per il momento, il discorso è stato solo sfiorato".