Serie D/F: squalificati in cinque, il Vastogirardi ne perde tre

Archiviata l’ottava giornata, domani la Serie D torna in campo per il turno infrasettimanale, il primo per quanto concerne il girone F. Oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo riferite alle gare disputate lo scorso fine settimana. Squalificati cinque calciatori, il Vastogirardi ne perde tre, Minchillo salterà quattro gare.

Squalificati

Oltre al difensore gialloblu, squalificati per tre giornate Caiazza del Termoli, per due Pietrangeli dell’Avezzano, per una Tocco e Ceccuzzi del Vastogirardi. Stop anche per Giuseppe Ferazzoli, allenatore dell’Avezzano, espulso durante la gara con il Termoli: per lui una giornata di squalifica.

Multato il Termoli per il comportamento antisportivo dei raccattapalle. 800,00 euro di multa per gli adriatici.

Le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 CALCIO TERMOLI 1920

Per avere nel corso del secondo tempo i componenti della panchina avversaria e raccattapalle ritardavano la ripresa del gioco nonostante i ripetuti inviti ad una condotta regolamentare. In particolare i raccattapalle dapprima consegnavano i palloni in ritardo e successivamente abbandonava la propria area di competenza.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERAZZOLI GIUSEPPE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava la condotta.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FERAZZOLI GIUSEPPE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

ARGANO GASPARE(CALCIO TERMOLI 1920)

LAURO MAURIZIO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

RIOLFO GIANCARLO(UNITED RICCIONE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MINCHILLO CHRISTIAN(VASTOGIRARDI)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna arbitrale. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAIAZZA ALDO(CALCIO TERMOLI 1920)

A gioco fermo colpiva con un pugno alla pancia un componente della panchina avversaria procurandogli sensazione dolorifica.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIETRANGELI CHRISTIAN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per avere a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli sensazione dolorifica. Si rendeva necessario l'intervento delle cure mediche.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CECCUZZI EDOARDO(VASTOGIRARDI)

TOCCO LEONARDO(VASTOGIRARDI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MARZUILLO MATTEO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

GIANNI TONY(REAL MONTEROTONDO SCALO)

MELEDANDRI LORENZO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

RIOSA MICHELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

BARBERINI CHRISTIAN(SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BENTOS VAZQUEZ SEBASTIAN(CALCIO TERMOLI 1920)

MEA NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

TOMASSINI SIMONE(SAMBENEDETTESE SSDARL)

VISANI MANUEL(VASTOGIRARDI)

ZUCCHERATO MARCO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BOLO FRANCO EMMANUEL(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FILIPPINI LORENZO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

LOMBARDO RAOUL(CALCIO TERMOLI 1920)

CAMILLONI NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

PRIMASSO ANDREA(REAL MONTEROTONDO SCALO)

CALLEGARO MATTEO(UNITED RICCIONE SRL)

NAPOLITANO GESUALDO(UNITED RICCIONE SRL)

SYKU TOM(UNITED RICCIONE SRL)