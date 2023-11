Editoriale Azzurro - Fair-Play: il cartellino azzurro

Le decisioni ufficializzate dalla Lega Pro dopo l'undicesima giornata di campionato non possono che portarci ad una riflessione spontanea. Molte società sono costrette ad essere protagoniste di squalifiche e ammende, la maggior parte a causa del loro stesso tifo. L’ Alessandria, ad esempio, deve corrispondere una cifra pari a 3500,00 € a causa di “un suo sostenitore che, all’interno del settore ospiti, al 7’ del secondo tempo ha attinto con due sputi un calciatore della squadra avversaria e, al contempo, proferito un epiteto razzista nei confronti dello stesso”. Ammenda di 3000,00 € per la squadra della Pro Patria a causa di “un sostenitore che nel settore ospiti, al termine della gara, ha proferito ululati ed epiteti razzisti, comportanti offesa nei confronti di un calciatore delle squadra avversaria“. Sono 1000,00 € per l’ L.R. Vicenza “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica” come l’ aver lanciato sei fumogeni sul terreno di gioco e due bicchieri di plastica contenente liquido e indirizzati al portiere della squadra avversaria, fortunatamente senza provocare danni. Anche il Padova non è da meno, tifosi che hanno lanciato due petardi “di elevata potenza sul terreno di gioco” oltre a cinque bicchieri pieni e ad aver danneggiato, facendole cadere, le casse audio posizionate in prossimità della recinzione. Il Mantova “se la cava” con 600,00 € con il lancio di un fumogeno in campo senza conseguenze e per aver danneggiato una canalina contente i cavi dell’impianto di diffusione sonora. Tra tutti questi atti incivili, passa quasi inosservata la squalifica del giocatore del Novara FC , Niccolò Corti, a riposo per una gara effettiva perché al 49’ del secondo tempo ha “tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione”. Lontano dal difenderlo - o quantomeno lo faccio solo un pochino - , è una squalifica il cui peso specifico e’ ben lontano rispetto a quelle sopra citate, atteggiamento dato probabilmente dall’ennesima decisione arbitrale confutabile a discapito degli azzurri, dove anche la pazienza di Mahatma Gandhi sarebbe stata messa duramente alla prova e chi nega mente.

La FIFA si impegna a diffondere il rispetto di regole e persone, proprio ad enfatizzare il senso che nell’attività sportiva, soprattutto di squadra, si devono valorizzare e accettare le diversità di genere, di cultura e di religione. Lo sport, cui importanza è riconosciuta anche dal Codice etico sportivo del Consiglio europeo è un momento essenziale per poter imparare i valori civili, la bellezza dello stare insieme e la costruzione della comunità. Il “Fair-play”, il gioco corretto, è un concetto che si collega e ne presuppone altri come l’amicizia, il rispetto degli altri e dell’avversario e lo spirito sportivo. E qualche giocatore ce lo ha insegnato in eurovisione: nel 2006, ad esempio, Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, realizzò un gol contro il Messina con un fallo di mano ma lo stesso giocatore lo fece annullare dichiarandolo scorretto, oppure Miroslav Klose, attaccante della Lazio, in un match contro il Napoli, ha ammesso di aver realizzato un gol con un tocco di mano permettendo all’arbitro di annullarlo. Il “Gallo” Belotti, nel febbraio 2021, allora attaccante del Torino, si guadagnò un fallo causato del giocatore atalantino Romero, ammettendo di non averlo subito, oltretutto nel momento in cui i granata erano sotto di 3 gol. Episodi del genere meriterebbero, allora, quanto meno una riconoscenza, un fantomatico cartellino azzurro, da diventare emblema di meritocrazia, sperando che l’eco di tali gesti non venga dimenticato e rimbalzi anche fuori dal campo poiché il concetto di fair-play non deve riguardare solo il rettangolo verde, anzi. Se la cavalleria sportiva prevede il rispetto del regolamento e dell’avversario ciò deve avvenire anche e, soprattutto, sugli spalti.

L’essere gentili e corretti con gli altri, rispettando anche la stessa struttura che permette la condivisioni di passioni domenicali senza le quali saremmo relegati ed obbligati a cresime ed impegni famigliari poco divertenti, è la precondizione necessaria per imbastire relazioni sane e benessere individuale, a dare un buon esempio ai giovani e a godersi la propria squadra, oltre la compagnia di fedeli amici. Il gioco è una realtà che non esiste, accettiamo la sua consistenza nel momento in cui viene svolto ma se si manca di correttezza, dentro e fuori dal campo, lo si altera e distrugge. E allora la vera sfida sembra essere non tanto quella materiale ma piuttosto una sfida poetica, come tutti i prodotti di intelligenza come le regole, e di fantasia come l’abilità di un calciatore oppure di un tifoso che per meritarsi il proprio posto, oltre la tessera di abbonamento, dovrebbe mostrare anche un meritato cartellino azzurro.