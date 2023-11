Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare del turno infrasettimanale disputato mercoledì scorso. Eccoli nel dettaglio:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POLVERINI DARIO ALBERTO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLLO VITTORIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per essere uscito dalla propria area ed avere allontanato il pallone di gioco per perdere tempo.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FIORILLO GERARDO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BRUNO ALESSANDRO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARZIA EMILIO(CALCIO TERMOLI 1920)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI SABATINO ETTORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

RUCI ALESSIO(TIVOLI CALCIO 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BRACAGLIA ANDREA(FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ABONCKELET DUC MADY ARROUN(CAMPOBASSO F.C.)

GUARINO VINCENZO(FOOTBALL CLUB MATESE)

TONELLI SIMONE(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GONZALEZ PEREZ SERGIO TO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

PERTOSA ALESSIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

D'ANCORA SALVATORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

DEL PINTO LORENZO(L AQUILA 1927 SSDARL)

ASCOLI LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SPARACELLO CLAUDIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SALATINO COSIMO(VASTOGIRARDI)

VISANI MANUEL(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

VERNA CRISTIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PONTILLO PASQUALE(CAMPOBASSO F.C.)

FALL AMETH(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

ORLANDO LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)

ROVINELLI ENRICO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

SARRITZU STEFANO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

CANTIANI ALDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

BONELLO GABRIELE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

GELONESE LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SCOGNAMIGLIO MATTIA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

IPPOLITI GIOVANNI(SORA CALCIO 1907)

CAMARA ALMAMY(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CARDINALI MATTIA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MANCINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

RIGGIONI BARTOLOMEO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

VISCOVO ANIELLO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

ORTOLINI RAFFAELE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MICHIELIN MATTEO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

NAPOLEONI STEFANO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

BANDEIRA DINIZ ARTHUR(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

DI RENZO LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SACCOMANNI GIUSEPPE ROCCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

TRINGALI SALVATORE(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SIRRI ALEX(SAMBENEDETTESE SSDARL)

GAGLIARDI MATTIA(SORA CALCIO 1907)

SAVI DENNYS(TIVOLI CALCIO 1919)

KYEREMATENG NIGEL BRIAN(UNITED RICCIONE SRL)

MESISCA GIANMARCO(UNITED RICCIONE SRL)

CERRONI FRANCESCO(VASTOGIRARDI)