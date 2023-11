Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della decima giornata disputate domenica scorsa. Pesante squalifica per l'allenatore del Real Monterotondo Di Girolamo fermato per quattro turni. Tre i calciatori squalificati, sette quelli in diffida.

Tutti i provvedimenti:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI GIROLAMO LORENZO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FUCILI MICHELE(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MACRI GABRIELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

OUALI KARIM(L'AQUILA 1927 SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PERTOSA ALESSIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

NONNI LEONARDO(CAMPOBASSO F.C.)

D'ANCORA SALVATORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CONTI MASSIMO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

MELEDANDRI LORENZO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

ASCOLI LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CAPECE GIORGIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

COSTA FERREIRA PEDRO M(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

POSTIGLIONE NICCOLO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

GERMINALE DOMENICO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

MANTINI GIORGIO(L AQUILA 1927 SSDARL)

TAVONI FILIPPO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA(SAMBENEDETTESE SSDARL)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

SOLDANI FRANCESCO(SPORTING CLUB TRESTINA)

ZUCCHERATO MARCO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MANCINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

GONZALEZ MANUEL(CAMPOBASSO F.C.)

MANCINI LORENZO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ALBANESI FLAVIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

NAPOLEONI STEFANO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

PULSONI LORENZO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SCIMIA LUCA DANIEL(SAMBENEDETTESE SSDARL)

DIGILIO GERARDO(SORA CALCIO 1907)

ACUNZO DIEGO(VASTOGIRARDI)

CERRONI FRANCESCO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CORCIONE MARIO(CALCIO TERMOLI 1920)

MANCINI SIMONE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BEU XHAFERR(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

FAGOTTI RICCARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

MALVESTUTO FEDERICO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

ZOBOLETTI ALESSANDRO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

JIRILLO SERGIO(SORA CALCIO 1907)

SCALINI NICOLO(UNITED RICCIONE SRL)