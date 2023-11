Rappresentativa Serie D, domani a Verona stage area nord: i convocati

Primo appuntamento stagionale per la Rappresentativa Serie D, attesa domani a Verona per uno stage territoriale dedicato ai giovani talenti delle società dell’area nord del campionato.

Il gruppo composto dai quarantatre calciatori classe 2005 e 2006 convocati da mister Giannichedda si radunerà entro le ore 12.15 presso il Centro Sportivo Veronello (Via Veronello 2, Calmasino) per poi affrontarsi alle ore 14.00 in un’amichevole a ranghi contrapposti.

Lista convocati

Portieri:

Stefano Ferrari (Varese)

Francesco Lattisi (Tritium)

Omar Bohli (Sanremese)

Francesco Lionetti (Arconatese)

Difensori:

Giacomo Graziani (Forlì)

Pietro Vaccari (Clivense)

Matteo Reschirotto (Chions)

Alessandro Dorbolò (Cjarlins Muzane)

Lorenzo Cortesi (Ravenna)

Tommaso Caremoli (Alcione)

Cristian Baldaro (Varese)

Andrea Miglietta (Pinerolo)

Leonardo Cabri (Fanfulla)

Nicolò Verza (Carpi)

Tommaso Rigo (Club Milano)

Alessandro Cavacchioli (Corticella)

Nicolò Bernini (Sant’Angelo)

Riccardo Sorgon (Vogherese)

Centrocampisti:

Alessandro Manicone (Asti)

Marco Valenti (Brusaporto)

Luca Tosini (Real Calepina)

Nicola Chiccaro (Cjarlins Muzane)

Simone Ischia (Mori)

Nicola Masut (Dolomiti Bellunesi)

Tommaso Ravaglia (Ravenna)

Sajmir Dumani (Chieri)

Giacomo Sagrillo (Bassano)

Alessandro Curumi (Monte Prodeco)

Marco Manzi (Virtus Ciseranobergamo)

Francesco Berretta (Albenga)

Manuel Satta (Chisola)

Attaccanti:

Gracia Sabiti (Alba)

Niccolò Abbà (Crema)

Manuel Pittonet (Cjarlins Muzane)

Vincenzo Lettieri (Gozzano)

Tommaso Camerino (Sanremese)

Tommaso Pilenga (Caravaggio)

Aurelio Isufi (Varesina)

Federico Censi (Borgo San Donnino)

Davide Izzo (Fanfulla)

Giacomo Matta (Progresso)

Edoardo Cuel (Palazzolo)

Andrea Pavanello (Campodarsego)

Staff:

Capo Delegazione: Luigi Barbiero;

Coordinatore Tecnico: Massimo Piscedda;

Vice Segretario: Barbara Coscarella;

Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti;

Allenatore: Giuliano Giannichedda;

Vice Allenatore: Sergio Arnosti;

Allenatore dei Portieri: Bruno Federici;

Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni;

Preparatore atletico: Paolo Troiani;

Allenatore Rapp.Under 18 LND: Mauro Mazza;

Match Analyst: Christian Bonfante;

Medico: Gaetano Schiavottiello;

Fisioterapista: Alessio Tettamanzi;

Osservatori: Paolo Arolchi, Roberto Chiavari, Alessandro Ciampoli;

Magazziniere: Giuseppe Agrestini