Benevento-Giugliano 2-2: il pari allunga la striscia giallorossa

Il Benevento pareggia contro il Giugiliano per 2-2 nel match valido per la 13a giornata del girone C di serie C.

Il tecnico del Benevento, Andreoletti, inserisce Capellini al centro della difesa con El Kaouakibi e Pastina ai lati, Berra finisce in panchina; Improta e Masciangelo presidiano le fasce mentre Ciano e Karic supportano Marotta, che si è guadagnato il posto da titolare in attacco a spese di Ferrante. Bertotto, allenatore del Giugliano, risponde con un 4-3-3 nel quale De Sena e Ciuferri supportano Salvemini in attacco.

Benevento pericoloso già al 3' con Masciangelo la cui botta si stampa sulla traversa. Al 7' i giallorossi passano in vantaggio: Karic recupera palla e serve Marotta che punisce Russo con un preciso diagonale. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione è il Giugliano a sfiorare il pari: al 33' Di Dio ci prova di testa ma Paleari mette in corner. Sulla successiva battuta è Menna a colpire il palo. Due minuti dopo De Sena, direttamente su punizione, timbra ancora il legno. La prima frazione si chiude sul 2-2.

Il Giugliano continua a premere anche nella ripresa e al 56' arriva al pareggio con un gran tiro di Ciuferri che si insacca all'incrocio. Il Benevento si rimette in moto e al 75' trova nuovamente il vantaggio: Improta serve Karic che entra in area e batte Russo. Girandola di sostituzioni per entrambe le squadre che, evidentemente, fanno bene al Giugliano che trova, all'88', il gol del pari: la firma è di Oviszach che sfrutta una dormita della difesa giallorossa. I padroni di casa corrono anche un grosso rischio nel quinto dei 6' di recupero concessi dall'arbitro: Bernardocco ci prova ma trova l'opposizione di Paleari con i piedi. Al triplice fischio il finale è, dunque, di 2-2: il Benevento allunga ancora la striscia di risultati consecutivi salita a 12 e aggancia l'Avellino al secondo posto a -2 dalla vetta occupata dalla Juve Stabia, a sua volta fermata sullo 0-0 interno dal Foggia.

IL TABELLINO