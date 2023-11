Benevento. Karic: "Spiace per il pari ma pensiamo già alla prossima"

Autore del momentaneo gol del 2-1 per il Benevento, Nermin Karic, centrocampista giallorosso, ha così commentato il pareggio ottenuto contro il Giugliano al "Vigorito":

"Abbiamo giocato bene e non abbiamo mai smesso di lottare. Dopo il mio gol la potevamo chiudere. Ci teniamo il pareggio ma ora pensiamo alla prossima. Il campionato è come una maratona, non è uno sprint.

C'è rammarico a prendere gol a 3' dalla fine ma dobbiamo pensare alla prossima. Non guardiamo alla capolista ma pensiamo solo a noi. Ora pensiamo al Monopoli.

Non avevo mai giocato così avanzato, mi applico ma so che devo metterci più qualità. Oggi ho fatto vedere qualcosa ma so che posso dare di più. Questo ruolo mi piace ma gioco sempre dove il mister vuole.

Il gruppo è unito e questo si rispecchia in campo, raccogliamo anche di più grazie a questa unità. Dobbiamo scordarci dello scorso anno.

Il mio obiettivo è riportare questa società dove merita, cioè in serie B. Ora dobbiamo stare sereni".