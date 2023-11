Benevento. Andreoletti: "Peccato, ci siamo fatti prendere dall'ansia"

Il Benevento pareggia per 2-2 in casa contro il Giugliano e mister Andreoletti, nella conferenza post-gara, si dice rammaricato per il risultato nonostante si tenga stretto il punto che allunga ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi dei giallorossi. Queste le parole del tecnico dei sanniti:

"C'è rammarico perché abbiamo preso gol nel finale in un momento nel quale dobbiamo saper gestire la partita. Serve esperienza e mestiere: in certi casi meglio restare con un uomo in meno. Il punto non è da buttare perché il Giugliano è squadra organizzata. Per circa 25' in campo c'è stato il miglior Benevento visto fino ad ora. Nella seconda parte loro hanno cambiato e noi siamo stati meno bravi e ci siamo fatti prendere dall'ansia.

Il Giugliano all'inizio ha giocato diversamente da quanto ci aspettavamo ma dopo aver preso gol hanno cambiato e ci sono venuti a prendere alti. La partita è cambiata e noi l'abbiamo letta bene. Nel secondo tempo è stata un'altra partita. La mancata vittoria è un nostro demerito.

Bolsius è entrato bene ma deve essere più concreto. Spiace per Terranova e Ciciretti: Amato dobbiamo recuperarlo e avrebbe bisogno di mettere minuti nelle gambe.

La partita è stata dispendiosa a livello di energie e nella parte finale abbiamo perso brillantezza.

Dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio e sfruttare gli spazi che si creano. Credo che a volte possa subentrare la paura di vincere. Giochiamo quasi sempre dopo gli altri e alla lunga la pressione si avverte.

Il Giugliano ha caratteristiche che sapevamo potevamo farci male: abbiamo peccato in equilibrio. Ecco perché dico che non possiamo giocare con più attaccanti adesso.

Il problema è che la vittoria avrebbe significato il primato in classifica. La squadra è viva e io voglio che non abbassino mai la guardia. I risultati ci sono ma dobbiamo ancora lavorare tanto.

Il Karic visto stasera è il giocatore che voglio. Io lo presso perché può dare ancora di più. E' uno di quei calciatori che possono farti fare il salto di qualità.

Ciano sta facendo fatica specie dal tecnicamente ma per il lavoro che sta facendo lo vedremo presto al meglio".