Pro Vercelli-Novara 3-3, sei reti e tanto spettacolo nel derby

Finisce tre a tre il derby delle risaie tra Pro Vercelli e Novara, un pareggio che visto l’andamento del match e il momento delle due squadre soddisfa maggiormente il Novara che non poteva offrire un’altra brutta prestazione ai suoi tifosi nel match più sentito dell’anno, la Pro spreca tre vantaggi e manca l’occasione di confermarsi nei quartieri altissimi della classifica.

Il pareggio di D’Orazio non basta, il Novara termina la prima frazione sotto di una rete Parte all’attacco la Pro Vercelli che stringe d’assedio l’area novarese, al 22’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con il giovane Rutigliano che raccoglie un assist di Mustacchio e batte Desjardins, al 29’ si vede il Novara con una punizione centrale di D’Orazio bloccata da Sassi, al 35’ angolo di D’Orazio ribattuto dalla difesa vercellese, lo stesso fantasista di Gattuso da una posizione decentrata batte Sassi che nella circostanza ha qualche responsabilità, prima dell’intervallo torna avanti la Pro con Mustacchio, anche in questa circostanza il numero uno stavolta degli azzurri poteva fare meglio.

Ne scaturisce un giusto pareggio con ben sei gol La ripresa parte con il botto, D’Orazio da ottima posizione calcia a fil di palo, al 10’ angolo di D’Orazio che esce dall’area di rigore e trova Di Munno che batte per la seconda volta Sassi, il pareggio dura due minuti, cross di Rodio per Mustacchio che di testa firma il tre a due e la propria doppietta personale. Il Novara non si arrende trascinato da D’Orazio, il suo assist per Corti vale il tre a tre e la prima rete per l’attaccante arrivato in estate sotto la cupola; la Pro Vercelli ci prova di più ma il risultato non cambia più e vede le due squadre conquistare un punto a testa.

PRO VERCELLI-NOVARA 3-3

Marcatore: 22’Rutigliano (P), 35’D’Orazio (N), 46’Mustacchio (P), 10’st Di Munno (N), 12’st Mustacchio (P), 17’st Corti (N).

Pro Vercelli: Sassi, Parodi, Camigliano, Rodio (18’st Sarzi Puttini), Mustacchio (35’st Niang), Iotti, Iezzi, Rutigliano (18’st Haoudi), Santoro, Nepi (10’st Comi), Condello (9’st Maggio). All. Dossena

Novara: Desjardins, Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Migliardi (19’st Urso), Calcagni, Ranieri, Di Munno (43’st Speranza), D’Orazio (27’st Caradonna), Corti (19’st Scappini), Donadio. All. Gattuso

Arbitro: Galipò di Firenze.

Note: Corner 5-6. Ammoniti Parodi, Mustacchio, Camigliano e Haoudi per la Pro Vercelli, Bonaccorsi, Bertoncini e Caradonna per il Novara. Spettatori 3000ca.