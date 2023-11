Benevento. Andreoletti: "Col Monopoli servirà dominare la partita"

Il tecnico del Benevento, Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani pomeriggio sul campo del Monopoli, fischio di inizio alle 16:15. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Berra e Ciano sono a disposizione ma, durante la settimana, abbiamo dovuto gestire i loro problemi. Terranova mi mette in difficoltà perché si allena al massimo ed è un riferimento per tutti; bisogna capire quanti minuti può giocare ed è una valutazione che facciamo per tutti e quattro i difensori, con l'eccezione di Berra.

Mettiamo in mezzo al campo la maggior quantità possibile di qualità cercando di non perdere in termini di equilibrio. E' normale che da alcuni giocatori ci si aspetti di più. Per la formazione ho diversi dubbi: la punta, i trequartisti e la difesa.

Il Monopoli gioca e spero che faccia giocare anche noi. Ci concentriamo su noi stessi ma tenendo sempre presente l'avversario di turno. Sono la squadra che ha il maggior possesso del campionato, questo fa capire che vogliono partire sempre dal basso. Noi dovremo levargli il pallino del gioco e prendercelo. Sono imbattuti in casa e reduci da cinque risultati positivi. Servirà una grande prestazione.

Pinato ha avuto una ricaduta alla caviglia anche se non pare essere grave. Speriamo di averlo già per la prossima. Per Simonetti ci vorrà almeno un altro mese, forse anche due. Tello si sta allenando bene ma da uno come lui ci si aspetta ben oltre la sufficienza. Se vuole un posto da titolare deve salire ancora di livello".