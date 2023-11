Il Novara torna alla vittoria: sconfitta la Pergo, il Piola è azzurro

Splende il sole al “Silvio Piola” sopra 2651 spettatori che alle 14.00, dopo un minuto di silenzio per commemorare la giornata delle vittime della strada, con il fischio d’inizio del giudice di gara Edoardo Manedo Mazzoli sez. di Prato, possono assistere alla quattordicesima giornata di campionato che vede la squadra di casa, il Novara FC sfidare la squadra di Abbate, la Pergolettese.

I gialloblu non riescono ad approfittare della prima occasione in loro favore con Bariti che di fronte al portiere azzurro vede bloccarsi una possibile occasione da gol (9'). Festeggeranno però al 17' la rete del vantaggio, dopo una punizione che fa finire la palla sui piedi di Mazzarani, lasciato libero dalla difesa novarese di rifinire per Figoli che di testa firma il gol che porta avanti gli ospiti. Il Novara, come da copione, si reca negli spogliatoi a fine primo tempo con punteggio che li vede sotto di un gol.

Grinta e graffi Alla ripresa il Novara dimostra di essere vivo con tiri diretti in porta ma ancora imprecisi per centrarla, non favorisce l’arbitraggio piuttosto “soggettivo” che spesso interrompe azioni che avrebbero potuto esser degne di nota. Al 10' gli azzurri guadagnano un calcio di rigore, concesso da Arini che commette fallo su Donadio: dal dischetto batte D’Orazio che non sbaglia, 1-1 e la partita è riaperta. Lo stadio ci crede, si sente forte il tifo dalla curva alla tribuna mentre lo stesso Gattuso invita i tifosi ad incitare i giocatori. Rossetti, subentrato nella ripresa, impensierisce Soncin pronto a respingere il pallone prima che entri in porta; sul rovesciamento di fronte tocca a Desjardens parare un deciso siluro di Bariti. In pieno recupero si concretizza il ribaltone, il Novara trova su azione la rete con il numero 10 azzurro, Christian Donadio, ma il giudice di gara blocca l’esultanza non concedendo il vantaggio ma indicando il dischetto del rigore: il pallone, pesantissimo, viene affidato proprio a Rossetti che mette in ghiaccio il successo azzurro consegnando la prima vittoria stagionale al Novara.

NOVARA FC-PERGOLETTESE 2-1

Reti: 17' Figoli (P); 10'st D’Orazio rig. (N), 49'st Rossetti (N).

Novara FC: Desjardins, Urso (36'st Migliardi), Bonaccorsi, Bertoncini, Di Munno (17'st Bagatti),Donadio, Corti (17'st Rossetti), Calcagni (36'st Speranza), Ranieri, Boccia, D’Orazio (39'st Gerbino). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Prinelli, Scappini, Scaringi, Martinazzo, Caradonna. All.: Gattuso.

Pergolettese: Soncin, Tonoli (25'st Capoferri), Lambrughi, Arini (50'st Bignami),Figoli, Bariti, Mazzarani (13'st Aucelli) Guiu Vilanova, Artioli, Piccinini, Caia (25'st Caccavo). A disposizione: Cattaneo, Doldi, Andreoli, Casarini, Bozzuto, Jaouhari. All.: Abbate.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato.

Ammoniti: Bonaccorsi, Calcagni, Di Munno, D’Orazio e Donadio per il Novara, Lambrughi, Guiu Vilanova, Figoli e Piccinini per la Pergolettese.