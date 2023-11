Editoriale azzurro - Sotto un cielo grigio azzurro

Il giorno dopo la prima vittoria stagionale del Novara FC, un comunicato stampa diffuso dall’attuale società del presidente Massimo Ferranti comunica che, in merito a notizie leggibili su testate giornalistiche che parlano di un quasi imminente cambio di società e di allenatore si legge che “tali notizie sono completamente false e prive di fondamento". Al di là del contenuto del comunicato, ci pare insolito il canale utilizzato dal Presidente che smentisce quelle che possiamo definire “chiacchiere giornalistiche” cui peso viene dato più che dalle parole nere su bianco, dalle reazioni che si hanno dopo averle lette - come per ogni articolo di stampa, nulla di nuovo insomma - e lo stesso patron, questa volta, pare attenzionare il comunicare ufficialmente la smentita. Molto strano questo cambio di modalità d’informazione poiché, ben sappiamo, essere lui stesso a “gossippare”, indifferentemente che sia un giorno pre partita o meno, sui possibili cambiamenti societari mentre ora, addirittura, utilizza la prima vittoria come diamante per consolidare una comunicazione di prassi confutabile, visti i precedenti. Insomma, “sarà il presidente Ferranti a comunicare un possibile passaggio di proprietà quando esso sarà reale e concreto”.

La causa del “vociare” in questione è che proprio qualche giorno prima è stato visto girovagare con fare guardingo in quel del “Piola” di Novara e dintorni (sembra anche Novarello) monsieur Alain Pedretti, conosciuto sull’Autostrada A26 per aver appena recuperato - non in maniera così dinamica - la sua quota del 40% investita nell’Alessandria Calcio fino a pochissimo tempo fa. Sembra che il pensiero fosse quello di destinarla al Novara FC e liberare finalmente Ferranti da un peso economico che non vuole più gestire, quanto meno da solo. Il Pedretti si muove insieme al suo fido compagno, Direttore Sportivo esperto di calcio francese e anch’egli già conosciuto dai grigi del “Moccagatta”, Malu Mpasinkatu. Nel frattempo l’Alessandria che a livello di colpi di scena vince a mani basse il girone A se questo fosse una serie tv, cede al 100% all’imprenditore di Verdeidea, Andrea Molinaro le quote societarie, che ricoprirà la figura di Amministratore Delegato mentre Enea Benedetto, fino ad allora proprietario del 60% di quote ed ex socio di Pedretti, rimane comunque Presidente. Nello stesso giorno del comunicato del nostro patron Ferranti, l’Alessandria esonera il Direttore Sportivo Umberto Quistelli per poi reintegrare, una manciata di ore dopo, all’ordine Ninni Corda come direttore dell’Area Tecnica che decide nella giornata odierna di esonerare mister Marco Bianchini che, anche se le voci sono già state smentite, sembra essere un allenatore di interesse del Novara FC.

Ma è scritto nero su bianco nel comunicato azzurro: “Lo stesso” - Ferranti- “ ribadisce la totale fiducia nell’operato di mister Giacomo Gattuso e del suo staff”. D’altra parte, come disse il buon Napoleone Bonaparte “il modo migliore per mantenere la tua parola è non darla mai”.

Rien ne va plus.