Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Ammenda di 2.500,00 e Avicor Stadium chiuso per una gara, quella contro la capolista Sambenedettese, per il Campobasso che paga a caro prezzo il comportamento di un dirigente, squalificato per 6 mesi, e di alcune persone durante e soprattutto dopo la gara contro la Forsempronese, al momento del ritorno negli spogliatoi della terna arbitrale.

Pesante multa anche per il F.C. Matese per il comportamento dei propri tifosi.

Mano pesante anche nei confronti dei sei allenatori espulsi. Quattro turni a Rondina, Urbano e Amadio, tre a Fidaleo, due a Chianese e una a Lauro.

Dieci i calciatori squalificati, quattro turni a Palombo, una giornata agli altri nove.

Tutti i provvedimenti:

SOCIETA'

AMMENDA E UNA GARA A PORTE CHIUSE

Euro 2.500,00 CAMPOBASSO F.C.

Per essere, nel corso del secondo tempo, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, entrate nel recinto di gioco e rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara; allontanate al termine della gara rientravano nel recinto di gioco e reiteravano la condotta rivolgendo espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale. Nella circostanza un A.A. richiedeva l'allontanamento di detti soggetti ad un dirigente locale che, tuttavia, si rifiutava di adoperarsi e profferiva espressioni offensive all'indirizzo dell'Ufficiale di gara. Inoltre, uno di detti soggetti, faceva indebito ingresso nel tunnel degli spogliatoi e ostacolava con un braccio il passaggio dell'A.A. che si trovava con le spalle al muro e senza la possibilità di muoversi. Contestualmente il medesimo gli rivolgeva ripetuti insulti ponendosi “faccia a faccia”, mentre altre due persone partecipavano alla condotta violenta, accerchiando l’ufficiale di gara e rivolgendogli frasi minacciose. Nella circostanza il dirigente addetto all’Arbitro della società non offriva alcun aiuto all’A.A. ma al contrario inveiva nei suoi confronti e solo l'intervento del Direttore di gara permetteva al collega di divincolarsi e raggiungere gli spogliatoi. I tre soggetti proseguivano nella condotta minacciosa intimidatoria e offensiva nei confronti della Terna fino a quando la stessa non faceva ingresso negli spogliatoi.(R A - R AA)

AMMENDA E DIFFIDA

Euro 2.000,00 FOOTBALL CLUB MATESE

Per avere propri sostenitori, dal 31º del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che veniva colpito sei volte sulla schiena, sulla maglia ed al collo. ( R AA )

AMMENDA

Euro 600,00 SAMBENEDETTESE SSDARL

Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore loro riservato e due fumogeni sul terreno di gioco. ( R CdC )

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 5/2024

CURSIO MARCO(CAMPOBASSO F.C.)

Per essersi, nel corso della gara ed al termine della stessa, rifiutato ripetutamente di adempiere agli inviti di un A.A. per far allontanare persone indebitamente presenti sul terreno di gioco, inoltre, il medesimo, non interveniva durante l'aggressione subita dall'Assistente Arbitrale al termine della gara. In entrambe le circostanze rivolgeva espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara, e la condotte poste in essere si protraevano persino al termine della gara. ( R A - R AA )

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2024

MARZETTI GIUSEPPE(SAMBENEDETTESE SSDARL)

Allontanato nel corso del secondo tempo per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale, al termine della gara reiterava la condotta con termini offensivi e intimidatori. (R A - R AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RONDINA ALBERTO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. ( R AA )

URBANO CORRADO(FOOTBALL CLUB MATESE)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

AMADIO PAOLO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

Allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del medesimo Ufficiale di gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FIDALEO BENEDETTO(FOOTBALL CLUB MATESE)

Per avere spintonato un calciatore avversario che si apprestava a rimettere il pallone in gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIANESE MAURO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Per avere , nel corso dell'intervallo, colpito con un calcio ad un gamba un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAURO MAURIZIO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BRUNO ALESSANDRO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

STILLO RINALDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

PANTERA PAOLO(UNITED RICCIONE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PALOMBO MATTIA(FOOTBALL CLUB MATESE)

Calciatore in panchina, rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara ed un suo Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GONZALEZ PEREZ SERGIO TOMAS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CAMILLONI MANUEL(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

SIRRI ALEX(SAMBENEDETTESE SSDARL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO(CAMPOBASSO F.C.)

BARBERINI CHRISTIAN(SAMBENEDETTESE SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

D'ANCORA SALVATORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CONTI MASSIMO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

RIOSA MICHELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MARZUILLO MATTEO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MAIORINO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)

FALL AMETH(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

POSTIGLIONE NICCOLO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

IURGENS FEDERICO(TIVOLI CALCIO 1919)

VISANI MANUEL(VASTOGIRARDI)

ZUCCHERATO MARCO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

URBINATI GIANLUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MAZZEI ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)

BUCCHI GIOVANNI(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CAMILLONI NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

NAPOLEONI STEFANO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

SCIMIA LUCA DANIEL(SAMBENEDETTESE SSDARL)

PELLACANI LORENZO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TOMASSINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

RICAMATO VINCENZO(CAMPOBASSO F.C.)

LAZIZ ADAM(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MAGI GALLUZZI ENRICO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

GAGLIARDINI ALEX(FOOTBALL CLUB MATESE)

MARCANTOGNINI GIANLUCA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

PRIMASSO ANDREA(REAL MONTEROTONDO SCALO)

MARSINANO STEFANO(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FELTRIN ANDREA(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

VALENTINO DOMENICO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

MARCUCCI ALESSANDRO(FOOTBALL CLUB MATESE)

TODISCO FRANCESCO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

FERRI ROBERTO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

ALESSANDRO DANILO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

CRISPINO DIAMANTE(SORA CALCIO 1907)

PALMA MATTIA(SORA CALCIO 1907)

NDOJ ORLANDO(UNITED RICCIONE SRL)