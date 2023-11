Serie C, C. Arbitri della 15a: Gangi a Benevento, Catanoso a Foggia

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 15a giornata del girone C di Serie C:

ACR MESSINA – JUVE STABIA

Michele Delrio - Reggio Emilia

Franco Iacovacci -Latina/Andrea Cravotta - Citta’ di Castello

Nicolo’ Rodigari - Bergamo

BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA

Mauro Gangi - Enna

Davide Merciari - Rimini/Diego Peloso - Nichelino

Luca Tagliente - Brindisi

CROTONE – POTENZA

Matteo Centi -Terni

Stefano Franco - Padova/Giuseppe Lipari - Brescia

Antonio Liotta - Castellammare di Stabia

FOGGIA – LATINA

Luigi Catanoso - Reggio Calabria

Matteo Taverna - Bergamo/Daniele Sbardella - Belluno

Loris Graziano - Rossano

GIUGLIANO – CATANIA

Dario Di Francesco - Ostia Lido

Giulia Tempestilli - Roma 2/Francesco Collu - Oristano

Michele Pasculli - Como

PICERNO – AVELLINO

Andrea Calzavara - Varese

Michele Piatti - Como/Emanuele Fumarulo - Barletta

Silvio Torreggiani - Civitavecchia

SORRENTO – MONOPOLI

Valerio Pezzopane - L’Aquila

Antonino Junior Palla - Catania/Rodolfo Spataro - Rossano

Umberto Spedale - Palermo

TARANTO – CASERTANA

Marco Emmanuele - Pisa

Matteo Pressato - Latina/Antonio D’Angelo - Perugia

Giorgio Vergaro - Bari

TURRIS – AUDACE CERIGNOLA

Aleksandar Djurdjevic - Trieste

Giacomo Monaco - Termoli/Giuseppe Luca Lisi - Firenze

Domenico Petraglione - Termoli

VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI

Gabriele Scatena - Avezzano

Mattia Regattieri - Finale Emilia/Santino Spina - Palermo

Valerio Vogliacco - Bari