Empoli-Sassuolo 3-4, partita pirotecnica al Castellani

Berardi salva il Sassuolo, che torna a vincere dopo sei partite senza vittorie e si allontana dalla zona retrocessione. Finisce 4-3 per il Sassuolo sul campo dell'Empoli al termine di una gara pirotecnica.

Si sblocca subito la partita al Castellani grazie alla rete dell'ex Ciccio Caputo su calcio di rigore. Il pari neroverde arriva al minuto 12 con Pinamonti su corner battuto da Laurientè. Una decina di minuti dopo arriva il raddoppio del Sassuolo con la rete di Matheus Henrique su assist di Toljan. Alla mezz'ora i padroni di casa trovano il pari con la prima rete in A del classe 2003 Fazzini. Il primo tempo si chiude quindi sul 2-2.La ripresa si mantiene su buoni ritmi, dopo pochi minuti Tressoldi si mangia clamorosamente il gol del vantaggio. E' però solo questione di tempo, perché al minuto 66' Berardi porta in vantaggio i suoi con un calcio di rigore concesso su segnalazione del VAR. A pochi minuti dal termine arriva il 3-3 ad opera di Kovalenko. Partita finita? Niente affatto, perché al 92' arriva il gol vittoria ancora ad opera di Berardi con un gran gol da fuori area che sigilla i tre punti per la formazione neroverde.