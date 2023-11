Gladiator 1924. Dal Bitonto arriva il rinforzo per il centrocampo

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio di Federico Pizzutelli. La società del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta dà il benvenuto al centrocampista classe ‘95 di Bari. Il direttore sportivo Antonio Governucci mette a segno un colpo importante, che rafforza la linea mediana della rosa a disposizione dell’allenatore Antonio Foglia Manzillo. Da domani il calciatore si allenerà con la squadra, in vista della partita casalinga di domenica contro l’Ischia.

Pizzutelli cresce nel settore giovanile del Bari: con i galletti fa la trafila fino alla Primavera assieme al suo amico barese Anthony Partipilo, attuale stella del Parma capolista in Serie B. Nella sua carriera ha collezionato 52 presenze in Serie C con Torres, Savoia e Matelica (ora Ancona) mentre ha disputato 164 partite in Serie D con Campobasso, Arezzo, Olympia Agnonese, Bisceglie, Potenza, Vastese, Milano City e Roccella. Lo scorso anno ha affrontato i nerazzurri prima con la maglia del Francavilla e poi con quella del Molfetta. Arriva a Santa Maria Capua Vetere dopo l’iniziale parte di stagione vissuta a Bitonto.

La new entry esprime la sua gioia per l’approdo all’ombra dell’Anfiteatro: “Sono contentissimo. Non ci ho pensato due volte quando il procuratore ha detto che mi voleva il Gladiator: ho detto subito di sì perché è una piazza ambiziosa. Mi sono sentito immediatamente a mio agio con il direttore sportivo e con l’allenatore. Non vedo l’ora di entrare in campo e dare il mio contributo alla società e alla squadra. Del gruppo conosco calciatori come Mancini, Coratella, Marchetti e so di che giocatori si tratta: sono convinto che possiamo fare bene. Adesso” – conclude Pizzutelli - “dobbiamo uscire quanto prima da questa situazione e raggiungere in fretta il primo obiettivo che è la salvezza”.

