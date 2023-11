Serie D/F: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13ª giornata

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 13ª giornata. Eccole nel dettaglio:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL

Per essere, al termine della gara, proprio tesserato non presente in distinta entrato sul terreno di gioco e aver provocato i sostenitori della squadra avversaria con gesti ed espressioni offensive.

Euro 300,00 SAMBENEDETTESE SSDARL

Per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni ) nel settore loro riservato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MOLLO VITTORIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FERAZZOLI GIUSEPPE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CARNEVALE MASSIMO(CALCIO TERMOLI 1920)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERRA FRANCESCO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

GERMINALE DOMENICO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

Per essere entrato a gioco fermo sul terreno di gioco e aver provocato un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ABONCKELET DUC MADY A(CAMPOBASSO F.C.)

CAPECE GIORGIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

KERJOTA SABAH(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

PESARESI DENIS(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)

DEL PINTO LORENZO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

BATTISTI STEFANO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

VERNA CRISTIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FRATERNALI FRANCESCO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

PAGLIARI LORENZO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

SCOGNAMIGLIO MATTIA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

MARSINANO STEFANO(SORA CALCIO 1907)

FERRARA ANTONIO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FORTE DANIELE ANTONIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BARCHI SAMUELE(CALCIO TERMOLI 1920)

GABRIELLI ION LORENZO(CALCIO TERMOLI 1920)

MERCURI LUCA(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

FAGOTTI RICCARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

PANDOLFI LEONARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

LORENZONI FILIPPO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

MAURIZI SAMUELE(TIVOLI CALCIO 1919)

CALLEGARO MATTEO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BRUNETTI GIACOMO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

CULTRARO GIOVANNI(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DE SILVESTRO ELIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MARTINIELLO ANTONIO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

ZAPPALA' GABRIELE(TIVOLI CALCIO 1919)

DIAMBO AMADOU(UNITED RICCIONE SRL)