Gladiator 1924. E' Masecchia il nuovo allenatore nerazzurro

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica che Giovanni Masecchia è il nuovo allenatore della prima squadra. La società del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta dà il benvenuto al tecnico che sarà affiancato dal vice Salvatore D’Angelo. Il direttore sportivo Antonio Governucci trova l’intesa con una figura di comprovata esperienza che guiderà i nerazzurri per il prosieguo del campionato.

Per Masecchia si tratta del ritorno al Gladiator: in passato ha svolto il ruolo di allenatore degli Allievi Regionali nella stagione 2012/2013 vincendo la Coppa Campania contro la Battipagliese. All’esperienza sammaritana dell’epoca hanno fatto seguito le avventure con Campania Ponticelli (promosso in Eccellenza), Gragnano in Serie D, Campobasso in Serie D, tre anni all’Afragolese (promosso in Serie D e vincitore della Coppa Italia Dilettanti Campania), Frattese e Pompei in Eccellenza.

