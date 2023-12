Juve Stabia-Benevento: le quote del big match del girone C di Serie C

Nella 16a giornata del girone C di Serie C, il Benevento fa visita alla capolista Juve Stabia che la precede di tre punti in classifica. I ragazzi di Andreoletti vorranno dare continuità alla vittoria interna della scorsa settimana contro il Monterosi Tuscia e, nel contempo, dare l’assalto all’aggancio in vetta.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i padroni di casa allenati da mister Guido Pagliuca: il segno “1” su IamBET è dato a 2,58, a 2,45 su AdmiralBet e a 2,40 su Bet365. L’“X” paga 2,81 volte la posta su IamBET, 2,85 su AdmiralBet e Eurobet. La vittoria degli ospiti, segno “2”, frutterebbe 2,96 volte la giocata su IamBET, 2,75 volte su GoldBet e 2,80 su Bet365.

Si prevede un match “bloccato”, quindi con poche reti sul tabellino, ragion per cui l’Under è quotato 1,55 su IamBet, 1,42 su GoldBet e Better.

Visto il sostanziale equilibrio previsto, l’1-1 finale è dato a 5,90 su IamBet, a 5 su GoldBet e Better.