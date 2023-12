Calcioscommesse. Partite del Benevento sotto la lente degli inquirenti

Come riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport, l'indagine sul calcioscommesse che coinvolge tesserati ed ex del Benevento si connota di nuovi elementi. Anzitutto si allarga il numero degli indagati che sale a sei e coinvolge anche due persone non legate al mondo del calcio.

Inoltre, rispetto al caso di Torino, si potrebbe configurare anche la frode sportiva: in pratica i calciatori oggetto di indagine potrebbero aver scommesso anche su partite della propria squadra. Gli altri reati penali contestati sono le scommesse su siti illegali e il riciclaggio.

Le indagini, come riportato nel decreto, riguarderebbero un "gruppo di soggetti che operano attività di gioco e scommesse, dirette o indirette, con consistente passaggio di denaro tra di loro"; i due soggetti non calciatori avrebbero fatto da "punto di raccordo dell’operare dei soggetti inseriti professionalmente in compagini calcistiche". Il decreto, inoltre, specifica che "le somme sarebbero state versate in particolare da Letizia, da destinare a scommesse sportive anche su piattaforme non autorizzate" e, cosa più grave, "afferenti a partite della squadra dove giocavano i soggetti con i quali vi sono stati rilevanti scambi di denaro non compatibili con causali lecite o di altro tipo".

Vi è anche accusa di riciclaggio perché sono state tenute "condotte volte a dissimulare l’effettiva titolarità dei conti correnti, conti gioco e carte prepagate".

Il Benevento, che in questo caso sarebbe parte lesa, ha emesso in serata una nota:

"Il Benevento Calcio, in persona del Legale Rappresentante Avv. Oreste Vigorito, comunica che in data odierna ha provveduto ad informare la Procura Federale della FIGC, su quanto pubblicato dal Quotidiano Il Mattino edizione di Benevento circa indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Benevento relative ad episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati Pastina Christian, attualmente calciatore del Benevento Calcio, e Letizia Gaetano, attualmente in prestito alla società Feralpi Salò, ed ex tesserati Forte Francesco e Coda Massimo, il tutto nel rispetto della vigente normativa federale".