Riccardo Calcagni: "Bisogna giudicare le prestazioni, non solo i gol"

Riccardo Calcagni, centrocampista classe 1994, con un trascorso nelle giovanili a Novara - tra l’altro sotto la guida dell'attuale tecnico azzurro Giacomo Gattuso - esordisce in Lega Pro con la Lucchese passando poi per Pontedera, Arzignano, Matelica e Viterbese prima di atterrare al Novara dove, dalla stagione scorsa, dimostra di essere uno scudiero fondamentale della squadra. Duttile, veloce e flessibile, un vicecapitano indispensabile per la rosa azzurra.

- Da quando sei a Novara hai cambiato 5 allenatori: Marchionni, Cevoli, Semioli, ancora Marchionni, Buzzegoli e Gattuso. Al di là della concezione tecnica dissimile di ognuno di loro, dalla tua esperienza vorrei sapere come fa un calciatore ad assecondare, in così poco tempo, queste modalità di preparazione diverse soprattutto mentalmente?

"Ogni allenatore quando arriva inizia a darti dei concetti perché non può inculcarti tutto subito, prima cerca di vedere come va la squadra in generale, di conoscere i giocatori che ha a disposizione e, piano piano, settimana dopo settimana cerca di darti più concetti. Da parte del giocatore, dopo un cambio allenatore si rimette tutto in gioco quindi devi dare ancora più del massimo perché tutto ritorna in discussione, condizione che crea anche un po’ di linfa e di stimolo in più, che dà una scossa. Un giocatore cerca di fare il più possibile quello che richiede l’allenatore e di dare il massimo in campo. Sotto la gestione tecnico-tattica c’è chi cerca di darti più concetti e tu devi essere bravo a capirli; ognuno ti dona il suo a livello caratteriale, ad esempio a Buzzegoli piaceva la serenità del giocare a calcio mentre Gattuso spinge e ti insegna tanto a livello caratteriale. Questa, a mio modo di vedere, è la differenza maggiore tra i due".

- Secondo te di questi cambiamenti così imminenti, può risentirne il fisico?

"Sì, soprattutto perché studiando scienze motorie so che i cambiamenti di allenamento dovrebbero essere graduali ma ovviamente non puoi dire ad un allenatore di fare gli allenamenti che facevi prima. I nuovi metodi o i carichi di lavoro differenti, ad esempio passare da un’ora e un quarto di allenamento a due ore, portano il fisico a risentirne, potrebbe capitare di avere qualche acciacco in più. Nulla però che poi vada esageratamente ad influire sulla prestazione della domenica".

- Il tuo ruolo naturale è quello di mezzala ma spicca in campo la tua duttilità e capacità di cambiare posizione anche più volte in partita, a seconda delle intenzioni di mister Gattuso, come si è visto ad esempio nel match contro il Lumezzane dove sei passato da quinto di centrocampo a mezzala finendo come terzino. Ne hai uno dove ti senti al massimo dell’efficienza oppure calzi perfettamente tutto il centrocampo?

"Ovviamente il ruolo in cui mi sento più a mio agio è la mezzala che è anche quello in cui nasco da quando esco dal settore giovanile, quello in cui sento di rendere al meglio. Poi negli anni, da quando gioco in C, tutti gli allenatori - probabilmente perché avevano fiducia nelle mie capacità di adattamento - mi hanno cambiato i ruoli tra centrocampo e fascia perché sono un giocatore di corsa quindi ho giocato tantissime partite come quinto di centrocampo o da terzino, come capitato anche l’anno scorso con mister Semioli e quest’anno a partita in corso con mister Gattuso. Mi adatto, secondo me quello del cambio ruolo è una condizione possibile se si ha esperienza in quel ruolo: è normale che all’inizio puoi non capire del tutto dei movimenti però credo che il cambiare ruolo sia più una questione di concentrazione, a certe cose devi prestare più attenzione mentre nel tuo ruolo ti vengono naturali".

- Il tuo numero di maglia - quello a cui ti senti più legato - è il 19; lo era quando giocavi al Pontedera, al Matelica e alla Viterbese. L’anno scorso al tuo arrivo a Novara hai scelto il numero 30 perché il 19 era ufficialmente il numero della bandiera novarese, Pablo Gonzalez. Quest’anno, pur essendo stato l’ultimo a doverla scegliere a chiusura di un calciomercato che fino all’ultimo ti vedeva come partente, avresti avuto la possibilità di tornare al 19, visto l’arrivederci di Gonzalez, ma hai scelto il 16. Perché?

"Da una parte avrei voluto prendere il 19 perché è sempre stato il mio numero, mi segue da quando ho sedici anni, sono molto legato a quel numero come penso lo sia Pablo. Avevo chiesto il permesso a Pablo di poterlo prendere e non aveva nulla in contrario però sentendo l’atmosfera intorno anche lui stesso mi disse che la piazza probabilmente non l’avrebbe presa bene. Ho fatto quindi un'altra scelta, anche perché ho saputo che avrebbero voluto ritirare quella maglia e allora per tutti questi motivi ho deciso di virare sul 16 che è un po’ un 9 al contrario ma è stato anche il numero di De Rossi che, da tifoso della Roma, indosso volentieri. Il numero 30 che ho scelto l’anno scorso era già stato occupato".

- Perché senti tuo il numero 19?

"Quando ho iniziato a giocare in Promozione, davano le maglie di allenamento con i numeri a caso, ho fatto due anni nella stessa squadra - sia in Promozione che in Eccellenza - e mi era casualmente capitato il 19. Ho fatto un torneo con la Nazionale Dilettanti in cui, se avessimo vinto, ci avrebbero lasciato le maglie e anche lì avevo il 19. Allora ho capito che quello doveva essere il mio numero".

- Come ci si sente dopo aver fatto gol?

"Per me che sono centrocampista, soprattutto dopo più di un anno che non segnavo, è stata un po’ una liberazione anche perché è arrivato al 90’ ed è stato il gol del pareggio (contro il Lumezzane, n.d.r.). Sicuramente è una bella scarica di adrenalina, un momento in cui liberi tutto dentro. Io preferisco un assist molto bello a un gol, a livello puramente estetico. Ovvio che non esulterei per un assist come per un gol però a livello puramente di campo ti dico che preferisco un ottimo assist con cui mando in porta un mio compagno piuttosto che un gol".

- Quindi, da centrocampista, preferiresti avere una “pagella giornalistica” alta per un assist fatto bene piuttosto che per un gol?

"Quello delle pagelle, a mio avviso, è un ambito particolare. Il gol ha un peso nella partita, soprattutto se prendiamo ad esempio quello che ho fatto al Lumezzane, però secondo me influisce troppo sul voto ad un giocatore. Per un attaccante è vitale fare gol e quello è un conto ma che magari la prestazione di un difensore venga giudicata più per un gol fatto su calcio d’angolo che per quello che ha fatto in difesa o che la mia prestazione venga giudicata meglio per un gol al 90’ pur, ripeto, di assoluta importanza, invece che per la prestazione in generale io non sono d’accordo. Forse quella contro il Lumezzane è stata la peggior partita che ho giocato quest’anno eppure nei vari giornali che parlano di Novara mi hanno dato il voto più alto dall’inizio dell’anno. La questione-voti non è ambito mio e lascio chi di dovere".

- Sei uno di quei giocatori che pensa sempre al calcio oppure sei duttile come in campo e riesci a coltivare altri hobby e passioni?

"Oltre al calcio sto studiando all’università, mi mancano pochi esami per laurearmi in scienze motorie; quando non vado ad allenarmi sono a casa a studiare. Mi piace molto leggere in generale, biografie o libri che mi lascino qualcosa, che mi facciano sapere qualcosa che non so, un po’ di cultura in generale. E poi un po’ di shopping".

- Hai un rito scaramantico, sia esso un gesto, un’azione o un segno, che fai prima di ogni partita?

"Io non sono per niente scaramantico, anzi, in Italia lo siamo troppo, credo sia una limitazione mentale però ci sono quei riti che, soprattutto quando ero giovane, diventano quasi un'abitudine. Ad esempio, a 16 anni quando feci gol nel mio primo anno con i grandi in Promozione, mi ricordai che la mattina avevo mangiato sei "Fruttolo" e una "Kinder Fetta al Latte" e da lì, pur avendo il mal di pancia, continuavo a mangiarli prima di ogni partita. Poi cresci e capisci che le tue prestazioni non vanno in base a quello che fai prima o quello che mangi però prima di entrare in campo faccio sempre il segno della croce, più come rito che per scaramanzia".

Agile e veloce, di gambe e di testa. Questo è Calcagni.