Sassuolo-Roma 1-2, rimonta giallorossa nella ripresa

Nella quattordicesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Roma di mister Jose Mourinho. Nella prima frazione di gioco i giallorossi cercano di fare la partita, Dybala impegna Consigli al minuto 9 con un tiro dalla lunetta dell’area di rigore. Una manciata di minuti dopo Mancini sfiora la rete da corner. È però il Sassuolo a trovare il gol alla prima, è unica, occasione del primo tempo: tiro cross di Berardi che finisce sui piedi di Matheus Henrique che deve solo appoggiare in rete. La reazione dei giallorossi è affidata alla fantasia di Dybala, in quale va vicinissimo al pari al minuto 40, Consigli gli dice di no.

La ripresa si apre con una colossale palla gol divorata da Lukaku solo davanti a Consigli. La partita cambia al minuto 62 quando Boloca si fa espellere per un intervento a gamba tesa su Paredes. La Roma alza il baricentro per cercare il gol del pari, gol che arriva al 77’ grazie ad un calcio di rigore di Dybala. 4 minuti dopo arriva il raddoppio dei giallorossi con un tiro di Kristensen deviato da Tressoldi che si impenna finendo in rete. Il Sassuolo non si scompone e sfiora due volte il 2-2 sempre con Racic.

Nonostante i 7 minuti di recupero il risultato non cambia, si chiude con la vittoria della Roma in rimonta, una partita complessivamente equilibrata decisa dal rosso a Boloca ad inizio ripresa.