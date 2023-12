Serie D/F: fermati in quattro. Multate Campobasso e Sambenedettese

Queste le decisioni del Giudice Sportivo avv. Merone dopo le gare della 14ª giornata disputate domenica. Giornata senza espulsioni. Squalificati in quattro tutti per aver raggiunto la quinta ammonizione. Multate Campobasso e Sambenedettese.

Le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 CAMPOBASSO F.C.

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (N.10 fumogeni ) nel settore loro riservato.

Euro 400,00 SAMBENEDETTESE SSDARL

Per avere propri sostenitori introdotto e lanciato sul terreno di gioco materiale pirotecnico (N.1 fumogeno e 1 petardo )

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRANDIMARTE DOMENICO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

Per essersi avvicinato in modo minaccioso ad un dirigente della società avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MAIORINO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)

POSTIGLIONE NICCOLO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

PESARESI DENIS(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

DI BARTOLO MARZIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

IURGENS FEDERICO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

D'ALESSANDRO MATTEO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GIANNI TONY(REAL MONTEROTONDO SCALO)

GELONESE LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

PELLEGRINO GIUSEPPE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

BARBERINI CHRISTIAN(SAMBENEDETTESE SSDARL)

SCIMIA LUCA DANIEL(SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CASALE VINCENZO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

VECHIARELLO ALEJO MARCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GABRIELLI ION LORENZO(CALCIO TERMOLI 1920)

MERCURI LUCA(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

SALVATORE STEFANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

LESI FIALMPI(FOOTBALL CLUB MATESE)

DIGILIO GERARDO(SORA CALCIO 1907)

ACUNZO DIEGO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

FILIPPINI LORENZO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

CORCIONE MARIO(CALCIO TERMOLI 1920)

MARINI ALEX MARCO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BELLARDINELLI ANDREA(L'AQUILA 1927 SSDARL)

FRADELLA ANTONINO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

BONFIGLIO FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CASELLA FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

FERRI ROBERTO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MESISCA GIANMARCO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ZANNI NICOLA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

ONAZI OGENYI EDDY(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MINICUCCI MANEL(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

VITIELLO DOMENICO(CALCIO TERMOLI 1920)

GRANDIS TOMAS ANDRES(CAMPOBASSO F.C.)

PACILLO DANNY(CAMPOBASSO F.C.)

PERSICHINI LORENZO(CAMPOBASSO F.C.)

SHIBA KLEJVIS(FOOTBALL CLUB MATESE)

Fonte foto: Campobasso F.C.