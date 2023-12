Serie C, C. Arbitri della 17a: Arena a Benevento, Lovison a Crotone

Queste le designazioni arbitrali per le gare valide per la 17a giornata del girone C di Serie C:

ACR MESSINA – CATANIA

Daniele Virgilio - Trapani

Matteo Pressato – Latina/Franck Loic Nana Tchato - Aprilia

Mattia Ubaldi - Roma 1

BENEVENTO – AVELLINO

Alberto Ruben Arena - Torre del Greco

Stefano Franco – Padova/Luca Landoni - Milano

Fabio Rosario Luongo - Napoli

CROTONE - JUVE STABIA

Roberto Lovison - Padova

Santino Spina – Palermo/Antonino Junior Palla - Catania

Fabrizio Ramondino - Palermo

FOGGIA – POTENZA

Domenico Mirabella - Napoli

Simone Asciamprener Rainieri – Milano/Carlo De Luca - Merano

Michele Coppola - Castellammare di Stabia

GIUGLIANO - MONTEROSI TUSCIA

Lorenzo Maccarini - Arezzo

Michele Rispoli – Locri/Daniele De Chirico - Molfetta

Dario Acquafredda - Molfetta

PICERNO - CASERTANA

Niccolo' Turrini - Firenze

Andrea Cravotta - Citta' di Castello/Glauco Zanellati - Seregno

Carlo Palumbo - Bari

SORRENTO – BRINDISI

Alessandro Silvestri - Roma 1

Giacomo Bianchi – Pistoia/Marco Roncari - Vicenza

Alessandro Gervasi - Cosenza

TARANTO – MONOPOLI

Leonardo Mastrodomenico - Matera

Mario Chichi – Palermo/Daniel Cadirola - Milano

Cristiano Ursini - Pescara

TURRIS – LATINA

Antonino Costanza - Agrigento

Marco Matteo Barberis – Collegno/Pio Carlo Cataneo - Foggia

Carlo Virgilio - Agrigento

VIRTUS FRANCAVILLA - AUDACE CERIGNOLA

Eugenio Scarpa - Collegno

Antonio D'Angelo – Perugia/Michele Piatti - Como

Giuseppe Lascaro - Matera