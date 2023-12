Benevento. Andreoletti: "Contro l'Avellino attenti ma senza paure"

Matteo Andreoletti, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match casalingo dei giallorossi contro l'Avellino in programma domani con fischio di inizio alle 18:30. Queste le parole del tecnico della Strega:

"Talia è a disposizione così come Ferrante: abbiamo gestito in entrambe i casi i problemi e saranno della partita.

La difesa a tre è una certezza e non la cambiamo Le scelte su chi giocherà saranno fatte anche in base alle caratteristiche degli attaccanti avversari. Faremo una previsione che speriamo di azzeccare ma siamo coscienti che abbiamo la possibilità di cambiare in corsa.

Dispiace non aver segnato contro la Juve Stabia ma se consideriamo che Thiam è stato il migliore in campo vuol dire che le occasioni le abbiamo create e non poche. Se escludiamo la partita di Monopoli, abbiamo sempre creato le occasioni per fare più di un gol.

Le caratteristiche dei nostri calciatori non sono quelle per un gioco di fraseggio. Abbiamo elementi strutturati che prediligono l'intensità. Sotto questo aspetto e sotto l'aspetto della conquista delle seconde palle, ci sono ampi margini di miglioramento.

Sarebbe bello, dopo la scorsa sconfitta, regalare al pubblico una vittoria in una bella partita. Credo che i tifosi ci sosterranno se vedranno una squadra combattiva che mette tutto in campo. Non possiamo sbagliare atteggiamento ma questo errore non l'abbiamo mai fatto.

L'Avellino ha calciatori di esperienza ed è allenato da un mister che conosce bene il girone. Hanno fisicità ma anche assenze importanti. Mi aspetto tanto dinamismo da parte loro e noi dovremo essere in grado di pareggiare la loro intensità.

Pinato è un calciatore che può risultare determinante. Il suo utilizzo è stato condizionato da tanti fattori ma ora è il momento che diventi un valore aggiunto. Quella di domani è una partita che potrebbe essere la sua perché abituato a giocare simili match. Mi aspetto risposte importanti.

In un campionato che vive di equilibri come questo, gli episodi sono sempre decisivi. Se Pinato avesse segnato contro la Juve Stabia staremmo parlano di altro oggi. Le palle inattive, sotto questo aspetto, sono importanti e noi ci lavoriamo molto. Non dovremo lasciarci condizionare dalla tensione ma goderci la partita senza paure".