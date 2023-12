Gladiator 1924. Nuovo innesto per il centrocampo di mister Masecchia

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio di Simone Pipolo. La società del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta dà il benvenuto alla mezz’ala destra classe 2000. Il direttore sportivo Antonio Governucci regala a Giovanni Masecchia un nuovo innesto che aggiunge dinamismo e quantità al centrocampo.

Cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Paganese, Pipolo ha vestito per ben quattro anni la maglia della Gelbison: un’avventura importante per la sua carriera, culminata con la promozione in Serie C della stagione 2021/2022. Durante lo scorso anno ha vestito la maglia del Lavello: la stagione è stata compromessa da un infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Ora l’atleta napoletano ha recuperato completamente ed è pronto a lottare come un leone per il Gladiator.

Il nuovo acquisto esprime la sua felicità per l’approdo all’ombra dell’Anfiteatro: “Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura e di rimettermi in gioco dopo l’infortunio, in un club blasonato come il Gladiator. Non vedo l’ora di dare un prezioso contributo, insieme ai miei compagni, per raggiungere l’obiettivo”.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.