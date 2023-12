Novara-Triestina 2-3, azzurri beffati nel recupero

Fino al 93’ sembrava una domenica perfetta per il Novara per celebrare la memoria di Marco Foti mancato prematuramente giovedì scorso, gli azzurri sembravano difendersi in dodici dagli attacchi della Triestina che invece in pieno recupero trova prima la rete del due a due e successivamente il gol vittoria. Proteste perché sull’azione del due a due c’è un evidente fallo su Ranieri non fischiato.

Corti risponde a Celeghin, la prima frazione termina uno a uno All’8’ Calcagni dal limite dell’area calcia alto, al 13’ grande chance per la Triestina con Pierobon che calcia alto da buona posizione, al 15’ gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di Celeghin lasciato libero dalla difesa azzurra. Al 19’ rasoterra di Lescano bloccato da Desjardins, nel momento di massima difficoltà il Novara trova il pareggio con una deviazione di Corti su cross di Urso, la Triestina va vicino al due a uno con Celeghin che sfiora la traversa, al 28’ Pierobon sotto misura trova un attento Desjardins a sventare la minaccia. Al 43’ si rivede il Novara con Calcagni che impegna un Matosevic apparso distratto nella circostanza.

Il Novara beffato nel finale, sfuma il sogno vittoria La Triestina stringe d’assedio l’area azzurra fin dalle prime battute della ripresa, al 9’Redan impegna Desjardins in angolo, al 17’ Urso impegna severamente Matosevic, ottima occasione per i padroni di casa; al 23’ Khailoti sfiora una clamorosa autorete di testa, il Novara dopo un avvio di ripresa difficile tiene meglio il campo, alla mezzora Donadio prima viene fermato da Matosevic, sul prosieguo dell’azione viene atterrato e si guadagna un calcio di rigore che Scappini, appena entrato, trasforma con freddezza. La formazione di Tesser non ci sta, D’Urso impegna Desjardins, sulla ribattuta gli azzurri si salvano in qualche modo; finale clamoroso, al 48’Finotto pareggia i conti per la Triestina, il Novara è esausto e subisce al 50’ la beffa con Malomo che sigla la rete del definitivo due a tre.

NOVARA-TRIESTINA 2-3

Marcatore: 15’Celeghin (T), 24’Corti (N), 33’st Scappini (N) su rigore, 48’st Finotto (T), 50’st Malomo (T)

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Bonaccorsi, Di Munno, Khailoti; Migliardi (18’st Scaringi), Ranieri, Calcagni (44’st Prinelli), Urso; Speranza (30’st Bagatti); Corti (30’st Scappini), Donadio. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Gerbino, Martinazzo, D’Orazio. All Gattuso

Triestina (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Struna, Malomo, Anzolin (25’st Pavlev); Celeghin (28’st El Azrak), Correia, Pierobon (18’st Fofana); D’Urso; Redan (28’st Finotto), Lescano (18’st Adorante). A disposizione: Diakite, Agostino, Gunduz, Ciofani, Kacinari, Moretti. All.Tesser

Arbitro: Andreano di Prato.

Note: Corner 5-12. Prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Iuliano. Spettatori 2000ca.