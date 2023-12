Udinese-Sassuolo 2-2, un doppio rigore di Berardi recupera la gara

Una doppietta su rigore di Domenico Berardi permette al Sassuolo di recuperare una gara che sembrava persa e portare a casa un punto preziosissimo per classifica dei neroverdi.

Gli ospiti partono meglio, ma nella prima fase le occasioni latitano, ci pensa Lucca a portare avanti i suoi alla mezz'ora con un bel colpo di testa su assist di Pereyra. Al minuto 55 è lo stesso Pereyra a trovare il raddoppio. Una manciata di minuti dopo i bianconeri restano in 10 per il cartellino rosso sventolato a Pereyro per un pestone su Erlic.

Il Sassuolo, frutto anche della superiorità numerica, alza il baricentro e recupera la gara grazie a due calci di rigore trasformati entrambi da Berardi ai minuti 75 e 88. Finisce cosi 2-2 con un punto a testa che smuove la classifica ma senza allontanarsi dalla zona retrocessione.