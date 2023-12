Latina-Benevento 0-0: i giallorossi non sanno più segnare

Al "Francioni" termina 0-0 tra Latina e Benevento nel match valido per la 18a giornata del girone C di Serie C.

Nel Benevento, Andreoletti conferma il 3-5-2 con Marotta e Ferrante coppia d'attacco; modulo speculare per il Latina di Di Donato che schiera Fabrizi e Mastroianni nel reparto avanzato.

Nel primo tempo le emozioni latitano e la prima conclusione degna di nota la effettua Improta nel recupero: destro dall'area piccola sul primo palo che Cardinali devia in corner.

Nella ripresa il Benevento prende decisamente il comando delle operazioni e prova più volte a siglare la rete della possibile vittoria. Al 50' ci prova Masciangelo ma Cardinali si fa trovare pronto. Al 77' ghiotta occasione sui piedi di Pinato, entrato per Agazzi: assist di Marotta in profondità, Pinato si trova a tu per con Cardinali ma il portiere dei padroni di casa gli tocca la palla in corner. Nel quarto ed ultimo minuto di recupero è Marotta a sfiorare il colpaccio ma, da pochi passi, la punta giallorossa manda incredibilmente alto.

