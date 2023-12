Serie C, gir. C. Squalificati otto calciatori per un turno

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito 115/337 integralmente si riportano in merito al girone C di Serie C:

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena l’Assistente Arbitrale n.1; 2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui pantaloncini l’Assistente Arbitrale n. 1. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed, r. c.c.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, alcune monetine in direzione del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l’Arbitro, con tale condotta, ad interrompere la gara per circa 30 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 700,00

MONOPOLI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 12° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco; 2. al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

BRINDISI per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi della squadra ospitata al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CATANIA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CANEO BRUNO (TURRIS) A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l’operato; B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei loro confronti; C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI DONATO DANIELE (LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)

GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)

SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)

SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARMELLINO MARCO (AVELLINO)

GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

CARGNELUTTI RICCARDO (MONOPOLI)

STARITA ERNESTO (MONOPOLI)

PALAZZINO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)