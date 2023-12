Benevento. Andreoletti: "Catania è squadra di qualità, sfida tosta"

Il tecnico del Benevento, mister Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei media in vista del match di domani che vedrà i sanniti opposti al Catania al "Vigorito", fischio di inizio alle 18:30. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Contro il Catania mi aspetto una sfida tosta perché sono una squadra costruita per il vertice e hanno qualità. L'augurio è che, venendo loro da un momento non proprio positivo, aspettino il nuovo anno per invertire la tendenza. E' vero che nelle ultime tre uscite non abbiamo segnato ma in due partite il portiere avversario è risultato il migliore in campo mentre a Latina siamo comunque arrivati più volte a tu per tu con l'estremo difensore avversario.

In difesa siamo pochi ma non mi lamento perché ho fiducia in chi c'è. Come braccetto di sinistra abbiamo due alternative: adattare Benedetti oppure lanciare un giovane. Chi scenderà in campo in quella posizione avrà uno come Chiricò contro: il dubbio lo scioglierò all'ultimo istante.

Talia, per le sue caratteristiche, è difficile resti fuori. Lui è nato come mezzala ed il suo rendimento non si è mai abbassato. In che posizione schierarlo è l'altro dubbio che ho. Nelle ultime due partite la qualità del fraseggio mi è piaciuta quindi mi è difficile toccare qualcosa. Pinato è una mezzala con tanta qualità e una grande capacità di inserimento: lo abbiamo preso proprio per queste sue caratteristiche.

Il 3-5-2 si adatta bene a questa squadra; giocando con due punte si riempie meglio l'area e siamo più verticali. In questo modo anche i centrocampisti hanno più possibilità di inserirsi. Mi preoccuperei solo se la squadra le occasioni non le creasse.

Non saranno della partita Simonetti e Meccariello, lungodegenti, Pastina, Berra e Terranova, quest'ultimo ha provato fino alla fine ad esserci. Inoltre non ci saranno Tello e Kubica che stamattina sono arrivati tardi all'allenamento e ho deciso di lasciarli fuori.

Il fatto di giocare 3-4-2-1 era studiato per valorizzare Ciano; il problema di quando giochiamo con le due punte è che viene a trovarsi spesso spalle alla porta.

Regali? Chiederei più fortuna visto che siamo la squadra che ha preso più legni, ben otto fino ad ora.

La squadra è dalla mia parte e le risposte che da sono sotto gli occhi di tutti. Ovvio che, con una rosa ampia, qualche scontento ci sia ma non rimprovero nulla a nessuno perché tutti si allenano al massimo.

Con Carli ho un ottimo rapporto e ci parliamo tutti i giorni. Se ho dubbi so che posso chiedere un consiglio a lui. Il nostro rapporto è cresciuto anche grazie al fatto di aver affrontato insieme le difficoltà".