Benevento. Auteri: "Impatto positivo, il gruppo ha qualità inespresse"

Giorno di presentazione per mister Gaetano Auteri, tornato a guidare il Benevento dopo l'esonero di Andreoletti. Queste le parole del tecnico giallorosso ai giornalisti presenti nella sala stampa del "Vigorito":

"Ho trovato disponibilità da parte dei ragazzi quindi direi che l'impatto è stato positivo. Ora bisogna che tutti facciano delle riflessioni. Se si riconoscono i problemi si possono risolvere. Ho visto un gruppo con qualità inespresse.

Ho visto diverse gare del Benevento, la squadra è forte oltre la media della categoria ma si è visto poco e dobbiamo capirne i motivi. Bisogna valorizzare le risorse a disposizione. Serve il gioco di squadra, alzare i ritmi e attaccare e difendere in blocco. A questo vanno aggiunti senso di appartenenza e coscienza pulita. Il sei gennaio voglio vedere una prestazione di valore.

Lo spazio ci sarà per tutti coloro che dimostreranno voglia e senso di appartenenza. A me spetta dare identità alla squadra: di cose da fare ce ne sono tante.

E' la prima volta che resto fermo per tanto tempo, anche per mia scelta. Speravo nella chiamata di Vigorito perché a Benevento mi lega quella stagione che, alla fine, mi ha lasciato, anche se piccolo, un nodo in gola.

L'obiettivo immediato è giocare da squadra vera. Quando vedrò in campo i nostri concetti potrò dirmi contento.

Entrare nella testa ei giocatori è importante. Per me è la prima volta da subentrato ma se si hanno conoscenze il gruppo lo si gestisce. I risultati sono la conseguenza di quanto si fa in allenamento.

La condizione, in questo momento, è relativa perché tutte le squadre sono allenate; peserà di più da marzo in poi.

La squadra può giocare in diversi modi ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita nella quale mancheranno Karic e Talia.

Simonetti è un giocatore che mi piace e che voglio conoscere meglio. Lo vedo un calciatore offensivo al di là del modulo e la mia intenzione è quella di sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli.

In attacco si sono calciatori bravi ma non c'è stata continuità. E' vero che i gol li fanno gli attaccanti ma è tutta la squadra che deve partecipare all'azione offensiva. Fino ad ora le loro qualità le hanno espresse poco".